MM-rallin kausi 2025 jatkuu 12. osakilpailulla, Keski-Euroopan MM-rallilla 16.–19. lokakuuta. Tästä jutusta löydät asvaltilla Tshekissä, Itävallassa ja Saksassa ajettavan rallin ohjelman, aikataulut ja tv-lähetysajat.
Keski-Euroopan osakilpailu tunnetaan niin sanottuna "likaisena" asvalttirallina, jossa usein leikkauksista tulee tielle paljon mutaa. Sääolosuhteet vaikuttavat tähän paljon.
MM-sarjassa kolmantena olevalla Kalle Rovanperällä saattaakin olla edessään mutainen yllätys perjantain ajopäivänä, kun hänen Toyota-tallikaverinsa, MM-taistossa sijoilla 1 ja 2 olevat Sebastien Ogier ja Elfyn Evans kaasuttelevat reitille ennen häntä.
1:01Sokkiuutinen MM-rallista: Kalle Rovanperä lopettaa uransa.
Lue myös: Jonne Halttunen kertoo hetkistä, kun Kalle Rovanperän uutispommi paljastui – "En saanut nukuttua"
Ogierilla ja Evansilla onkin mahdollisuus tehdä takana tulevien ajaminen mahdollisimman vaikeaksi nostamalla leikkauksista mutaa tielle, varsinkin jos sääolot ovat kosteat.
Rovanperä on MM-sarjassa 21 pistettä Ogieria ja 19 pistettä Evansia perässä. Keski-Euroopan jälkeen kisataan vielä Japanissa ja Saudi-Arabiassa.
Kauden 12. osakilpailulla on mittaa 306,08 erikoiskoekilometriä.
Keski-Euroopan MM-rallin ohjelma 2025:
Torstai 16.10.
|9.01
|Testirikoiskoe (4,57 km)
|15.30
|EK1 Golf und Therme 1 (12,83 km)
|19.05
|EK2 Golf und Therme 2 (12,83 km)
|20.10
|Huolto A, Passau (45 min)
Perjantai 17.10.
|8.11
|Huolto B, Passau (15 min)
|9.30
|EK3 Granit und Wald 1 (10,86 km)
|10.20
|EK4 Böhmerwald 1 (15,27 km)
|12.25
|EK5 Col de Jan 1 (23,37 km)
|14.40
|Rengashuolto, Kaplice (15 min)
|15.45
|EK6 Col de Jan 2 (23,37 km)
|18.20
|EK7 Böhmerwald 2 (15,27 km)
|19.15
|EK8 Granit und Wald 2 (10,86 km)
|20.25
|Huolto C, Passau (45 min)
Lauantai 18.10.
|8.00
|Huolto D, Passau (15 min)
|9.15
|EK9 Made in FRG 1 (14,30 km)
|11.35
|EK10 Keply 1 (21,95 km)
|12.35
|EK11 Klatovy 1 (15,57 km)
|13.50
|Rengashuolto, Klatovy (15 min)
|15.05
|EK12 Keply 2 (21,95 km)
|16.05
|EK13 Klatovy 2 (15,57 km)
|19.25
|EK14 Made in FRG 2 (14,30 km)
|20.45
|Huolto E, Passau (45 min)
Sunnuntai 19.10.
|8.00
|Huolto F, Passau (15 min)
|9.25
|EK15 Beyond Borders 1 (12,37 km)
|11.05
|EK16 Mühltal 1 (26,52 km)
|12.10
|EK17 Beyond Borders 2 (12,37 km)
|14.15
|EK18 Mühltal 1, Power Stage (26,52 km)
Keski-Euroopan MM-rallin lähetykset MTV:llä:
Torstai 16.10.
Klo 9.00 Testierikoiskoe
Klo 15.10 EK1
Klo 18.50 EK2
Klo 22.35 Rallisirkus (MTV3)
Perjantai 17.10.
Klo 9.15 EK3-4
Klo 12.20 EK5
Klo 15.35 EK6
Klo 18.15 EK7-8
Klo 22.35 Ralliextra (MTV3)
Lauantai 18.10.
Klo 9.00 EK9
Klo 11.30 EK10-11
Klo 14.00 Service Park (englanninkielinen)
Klo 14.45 EK12-13
Klo 19.20 EK14
Klo 20.30 Service Park (englanninkielinen)
Klo 22.35 Ralliextra (MTV3)
Sunnuntai 19.10.
Klo 9.10 EK15
Klo 11.00 EK16-17
Klo 13.30 MM-rallistudio (myös MTV3)
Klo 14.00 EK18 – Power Stage (myös MTV3)
Klo 15.30 MM-rallistudio (myös MTV3)
Klo 19.20 Ralliextra (MTV3)
Kaikki lähetykset ovat katsottavissa MTV Max -kanavalta sekä MTV Katsomon suoratoistopalvelusta. Kaikki ohjelmat listattuna mtv.fi/ohjelmat/mm-ralli.