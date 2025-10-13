MM-rallin kausi 2025 jatkuu 12. osakilpailulla, Keski-Euroopan MM-rallilla 16.–19. lokakuuta. Tästä jutusta löydät asvaltilla Tshekissä, Itävallassa ja Saksassa ajettavan rallin ohjelman, aikataulut ja tv-lähetysajat.

Keski-Euroopan osakilpailu tunnetaan niin sanottuna "likaisena" asvalttirallina, jossa usein leikkauksista tulee tielle paljon mutaa. Sääolosuhteet vaikuttavat tähän paljon.

MM-sarjassa kolmantena olevalla Kalle Rovanperällä saattaakin olla edessään mutainen yllätys perjantain ajopäivänä, kun hänen Toyota-tallikaverinsa, MM-taistossa sijoilla 1 ja 2 olevat Sebastien Ogier ja Elfyn Evans kaasuttelevat reitille ennen häntä.

Ogierilla ja Evansilla onkin mahdollisuus tehdä takana tulevien ajaminen mahdollisimman vaikeaksi nostamalla leikkauksista mutaa tielle, varsinkin jos sääolot ovat kosteat.

Rovanperä on MM-sarjassa 21 pistettä Ogieria ja 19 pistettä Evansia perässä. Keski-Euroopan jälkeen kisataan vielä Japanissa ja Saudi-Arabiassa.

Kauden 12. osakilpailulla on mittaa 306,08 erikoiskoekilometriä.

Keski-Euroopan MM-rallin ohjelma 2025:

Torstai 16.10.

9.01 Testirikoiskoe (4,57 km) 15.30 EK1 Golf und Therme 1 (12,83 km) 19.05 EK2 Golf und Therme 2 (12,83 km) 20.10 Huolto A, Passau (45 min)

Perjantai 17.10.

8.11 Huolto B, Passau (15 min) 9.30 EK3 Granit und Wald 1 (10,86 km) 10.20 EK4 Böhmerwald 1 (15,27 km) 12.25 EK5 Col de Jan 1 (23,37 km) 14.40 Rengashuolto, Kaplice (15 min) 15.45 EK6 Col de Jan 2 (23,37 km) 18.20 EK7 Böhmerwald 2 (15,27 km) 19.15 EK8 Granit und Wald 2 (10,86 km) 20.25 Huolto C, Passau (45 min)

Lauantai 18.10.

8.00 Huolto D, Passau (15 min) 9.15 EK9 Made in FRG 1 (14,30 km) 11.35 EK10 Keply 1 (21,95 km) 12.35 EK11 Klatovy 1 (15,57 km) 13.50 Rengashuolto, Klatovy (15 min) 15.05 EK12 Keply 2 (21,95 km) 16.05 EK13 Klatovy 2 (15,57 km) 19.25 EK14 Made in FRG 2 (14,30 km) 20.45 Huolto E, Passau (45 min)

Sunnuntai 19.10.

8.00 Huolto F, Passau (15 min) 9.25 EK15 Beyond Borders 1 (12,37 km) 11.05 EK16 Mühltal 1 (26,52 km) 12.10 EK17 Beyond Borders 2 (12,37 km) 14.15 EK18 Mühltal 1, Power Stage (26,52 km)

Keski-Euroopan MM-rallin lähetykset MTV:llä:

Torstai 16.10.

Klo 9.00 Testierikoiskoe

Klo 15.10 EK1

Klo 18.50 EK2

Klo 22.35 Rallisirkus (MTV3)

Perjantai 17.10.

Klo 9.15 EK3-4

Klo 12.20 EK5

Klo 15.35 EK6

Klo 18.15 EK7-8

Klo 22.35 Ralliextra (MTV3)

Lauantai 18.10.

Klo 9.00 EK9

Klo 11.30 EK10-11

Klo 14.00 Service Park (englanninkielinen)

Klo 14.45 EK12-13

Klo 19.20 EK14

Klo 20.30 Service Park (englanninkielinen)

Klo 22.35 Ralliextra (MTV3)

Sunnuntai 19.10.

Klo 9.10 EK15

Klo 11.00 EK16-17

Klo 13.30 MM-rallistudio (myös MTV3)

Klo 14.00 EK18 – Power Stage (myös MTV3)

Klo 15.30 MM-rallistudio (myös MTV3)

Klo 19.20 Ralliextra (MTV3)

Kaikki lähetykset ovat katsottavissa MTV Max -kanavalta sekä MTV Katsomon suoratoistopalvelusta. Kaikki ohjelmat listattuna mtv.fi/ohjelmat/mm-ralli.