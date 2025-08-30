Kalle Rovanperä jakoi varoituksen

Toyotan suomalaisässä Kalle Rovanperä johtaa Paraguayn MM-rallia perjantain ajopäivän ja lauantain avauslenkin jäljiltä. Rovanperä ei ole ollut kuitenkaan täysin tyytyväinen siihen, mitä hänen Toyotastaan on irronnut tähän mennessä.

Rovanperä johtaa rallia 16,7 sekunnin erolla ennen Hyundain Adrien Fourmauxia, joka käy kovaa kisaa kakkospaikasta Toyotan Sebastien Ogieria vastaan. Ogier on vain puolen sekunnin päässä Fourmauxista.

Ogier piti aamulenkillä parasta vauhtia. Rovanperä ei jäänyt kuitenkaan Ogierista kuin kuusi kymmenystä.

Hyundain Fourmaux taipui aamupäivän lenkillä 10,2 sekuntia Ogierille.

– Ihan hyvä aamu, vaikka se olisi voinut tulla paremmin siellä ja täällä. Silti ihan tasaisesti meni, ilman virheitä. Varsin kahdella viimeisellä pätkällä tuntui, että pitoa oli aika vähän. Ei ollut helppoa, mutta pitää nyt iltapäivällä yrittää parantaa, Rovanperä mietti päivähuollossa.

Rovanperä jakoi varoituksen sanat illan rupeamasta.

– Vaikea lenkki, rengaskuluma on aika isoa. Se oli sitä varsinkin eilen ja tuo ei ole mikään helppo juttu.

Rovanperän ja Toyotan toisen suomalaiskuskin Sami Pajarin päivähuoltoajatukset näkyvät jutun yläreunan videolta.