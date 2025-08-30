Urheilu
MM-Ralli-sivujen kansikuva
MM-Ralli
Etusivu
Aikataulu ja tulokset
MM-pisteet
Valmistajien MM-pisteet

Kalle Rovanperä jakoi varoituksen

1:07imgKalle Rovanperä ja Sami Pajari perkaavat Paraguayn MM-rallin lauantain avauslenkkiä
Julkaistu 57 minuuttia sitten
Toimittajan kuva

Ilari Savonen

ilari.savonen@mtv.fi

@ilarisavonen

Toyotan suomalaisässä Kalle Rovanperä johtaa Paraguayn MM-rallia perjantain ajopäivän ja lauantain avauslenkin jäljiltä. Rovanperä ei ole ollut kuitenkaan täysin tyytyväinen siihen, mitä hänen Toyotastaan on irronnut tähän mennessä.

Rovanperä johtaa rallia 16,7 sekunnin erolla ennen Hyundain Adrien Fourmauxia, joka käy kovaa kisaa kakkospaikasta Toyotan Sebastien Ogieria vastaan. Ogier on vain puolen sekunnin päässä Fourmauxista.

Ogier piti aamulenkillä parasta vauhtia. Rovanperä ei jäänyt kuitenkaan Ogierista kuin kuusi kymmenystä.

Hyundain Fourmaux taipui aamupäivän lenkillä 10,2 sekuntia Ogierille.

– Ihan hyvä aamu, vaikka se olisi voinut tulla paremmin siellä ja täällä. Silti ihan tasaisesti meni, ilman virheitä. Varsin kahdella viimeisellä pätkällä tuntui, että pitoa oli aika vähän. Ei ollut helppoa, mutta pitää nyt iltapäivällä yrittää parantaa, Rovanperä mietti päivähuollossa.

Rovanperä jakoi varoituksen sanat illan rupeamasta.

– Vaikea lenkki, rengaskuluma on aika isoa. Se oli sitä varsinkin eilen ja tuo ei ole mikään helppo juttu.

Rovanperän ja Toyotan toisen suomalaiskuskin Sami Pajarin päivähuoltoajatukset näkyvät jutun yläreunan videolta.

Lisää aiheesta:

Kalle Rovanperältä hyytävä viesti muilleKalle Rovanperä kertoi vaikeasta hetkestä: "Oli taistelua, että pääsin läpi"Kalle Rovanperältä suoraa puhetta: "Ei voi missään nimessä olla tyytyväinen"Belgian MM-rallissa kolisee kunnolla – Kalle Rovanperä tunnusti suoraan: "Välillä on aika hurjaa"Kalle Rovanperä loistavasti MM-rallin kärjessä – esitti toiveen lauantaipäivälleKalle Rovanperä soimasi itseään – "Meni aika huonosti"
MM-ralliKalle RovanperäToyotaRalliMoottoriurheiluUrheilu

Tuoreimmat aiheesta

MM-ralli