MTV seuraa: Kalle Rovanperä johtaa huimaa voittotaistelua – Ott Tänak keskeytti toistamiseen

KOKONAISTILANNE 12/19 EK:N JÄLKEEN:

LAUANTAIN OHJELMA:

SEURANTA:

EK12 Mikolajki Arena 3 – 2,50 km

Klo 14.52: Mikkelsen jää omalla vedollaan Rovanperästä 0,5 sekuntia, ja hän on kokonaistilanteessa nyt 2,7 sekunnin päässä suomalaisesta, kun aamun kolme pätkää ajetaan myöhemmin tänään uudestaan.

Klo 14.45: Rovanperä ottaa kiinnityksn pohja-aikaan. Hän on 0,3 sekuntia nopeampi kuin Evans, ja ero kaksikon välillä kasvaa jopa 0,4 sekuntiin. Neuville puolestaan taipuu 0,1 sekunnilla.

Klo 14.39: M-Sportin jäsentenvälisessä Fourmaux on 1,3 sekuntia nopeampi kuin Sesks, mutta ranskalainen taipuu Neuvillelle 0,1 sekunnilla.

Klo 14.33: Seuraavassa parissa Neuville lyö Munsterin 1,2 sekunnilla ja on 0,2 sekuntia nopeampi kuin Tänak.

– Ihan hyvä aamu, ei täydellinen. Saavutimme yhden sijan, toinen on tavoitteena, Neuville sanoo ja viittaa edellään viidentenä olevaan Sesksiin.

Klo 14.27: Tänak on tästä kaksikosta 1,2 sekuntia nopeampi.

EK11 Czarne 1 – 22,40 km

– Vauhti on kovaa, ja yritämme kovasti. Tulin kaasu pohjassa. Ajoin muutaman viimeisen mutkan vähän varovaisesti. Ne olivat ainoat paikat, kun nostin jalkaa kaasulta.

Klo 12.22: Evans on 1,3 sekuntia Rovanperää nopeampi ja nousee 0,1 sekunnin päähän tallikaveristaan! Ja sekös naurattaa.

Klo 12.18: Rovanperä on kuin onkin lopulta 0,8 sekuntia Fourmaux'ta nopeampi.

– Paskaa. Tämä ei riitä. Olisi pitänyt olla paljon nopeampi. Onneksi tämä lenkki on nyt ajettu. Ensimmäinen ajokerta on taas v**un pelottavaa tällä valmistautumisella. En pidä tästä yhtään. Viitosvaihteella koko ajan, enkä muista paikkoja.

Klo 12.16: Rovanperä ajaa 12,92 kilometristä 16,8 kilometriin 2,5 sekuntia kovempaa kuin Fourmaux! Hän on nyt kymmenyksen ranskalaista edellä.

Klo 12.15: Rovanperä on jäämässä Fourmaux'sta muutaman sekunnin. Vastaavasti Mikkelsen on tekemässä vastaiskua. Norjalainen on ensimmäisessä väliajassa 1,5 sekuntia suomalaista edellä...