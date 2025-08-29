EK1: Kalle Rovanperältä väkevä startti, avauspätkällä heti draamaa – MTV seuraa Paraguayn MM-rallia

Paraguayn MM-ralli käynnistyy perjantaina kahdeksalla erikoiskokeella ja kaikkiaan 140,90 erikoiskoekilometrillä. MTV Urheilu seuraa sorarallin avauspäivän tapahtumia tässä artikkelissa.

Kisan alla ilmassa on paljon jännitystä, sillä Paraguay on ensi kertaa MM-rallin kalenterissa, ja tiet ovat kaikille kuljettajille täysin uusia. Haasteita siis riittää.

Keskellä tiukkaa MM-taistoa oleva Toyotan Kalle Rovanperä on usein loistanut uusilla erikoiskokeilla, joiden nuotitus on tehty nollista.

Rallipäivä käynnistyy kello 14.03. Ohjelma, rallin kokonaistilanne ja seuranta alla.

Paraguayn MM-rallin perjantain ohjelma

15.01 EK2 Nueva Alborada 1 (19,25 km) 16.00 EK3 Yerbatera 1 (30,00 km) 17.01 EK4 Autodromo 1 (2,50 km) 18.11 Huolto A, Encarnacion (40 min) 19.34 EK5 Cambyreta 2 (18,70 km) 20.32 EK6 Nueva Alborada 2 (19,25 km) 21.31 EK7 Yerbatera 2 (30,00 km) 22.44 EK8 Autodromo 2 (2,50 km) 23.34 Huolto B, Encarnacion (45 min)

Tilanne 1/19 EK:n jälkeen:

Sija: Kuljettaja: Talli: Aika/ero: 1. Kalle Rovanperä Toyota 9.30,7 2. Sebastien Ogier Toyota +3,2 3. Sami Pajari Toyota +4,8 3. Adrien Fourmaux Hyundai +4,8 5. Elfyn Evans Toyota +7,7 6. Ott Tänak Hyundai +8,4 7. Thierry Neuville Hyundai +14,3 8. Josh McErlean M-Sport +16,5

Paraguayn MM-rallin perjantain seuranta:

EK2 Nueva Alborada 1 (19,25 km)

Klo 15.15: Rovanperä on toisen erikoiskokeen maalissa. Hän on Elfyn Evansia 1,4 sekuntia nopeampi.

– Tämä oli vähän vaikeampi pätkä. Heti, kun pito vähän väheni, ei ollut helppo ajaa tarkasti. Ei ollut hyvää flow'ta. Auto luisteli siellä täällä. Ei varmaan ole ihan niin hyvä aika tämä, Rovanperä summaa.

Klo 15.12: Ja draama jatkuu! Sebastien Ogierilla on rengasrikko! Ranskalaiskonkari ei kuitenkaan pysähdy vaihtamaan rengasta.

Klo 15.01: Elfyn Evans starttaa toiselle erikoiskokeelle!

EK1 Cambyreta 1 (18,70 km)

Sija: Kuljettaja: Talli: Aika/ero: 1. Kalle Rovanperä Toyota 9.30,7 2. Sebastien Ogier Toyota +3,2 3. Sami Pajari Toyota +4,8 3. Adrien Fourmaux Hyundai +4,8 5. Elfyn Evans Toyota +7,7 6. Ott Tänak Hyundai +8,4 7. Thierry Neuville Hyundai +14,3 8. Josh McErlean M-Sport +16,5 ... Takamoto Katsuta Toyota +45,8

Klo 14.45: Paraguayn avauserikoiskokeella kisaan saatiin heti paljon draamaa Gregoire Münsterin keskeytyksen ja Takamoto Katsutan rengasrikon myötä.

Myös ajo-olosuhteet kovine vauhteineen ja rajuine ryökytyksineen luovat tähän ralliin todella mielenkiintoisen vivahteen ja pistävät kuljettajat ja ralliautot kieltämättä koville.

Klo 14.40: McErlean on maalissa lopulta 16,5 sekuntia Rovanperää hitaampi.

Klo 14.38: Joshua McErleanin auto tulee yhdestä hypystä todella rajusti alas, ja sekä McErlean ja kartanlukija Eoin Treacy saavat todella kovan iskun alastulossa. Iskun voimasta Treacyn nuottivihkokin irtosi hänen kädestään.

1:55

Klo 14.37: M-Sportin Gregoire Münster on pysähtynyt erikoiskokeelle! Hänen rallinsa menee pieleen jo kolmannessa mutkassa.

1:14

Klo 14.33: Sami Pajari aloittaa oman ralliurakkansa pirteästi. Hän on toistaiseksi kolmanneksi nopein tasa-ajalla Adrien Fourmaux'n kanssa. Rovanperä siis 4,8 sekuntia maanmiestään nopeampi.

– Aika tosi haastava. Olisi pitänyt ajaa paremmin, mutta ei voi mitään. Aika inhottavalta tuntuu monet noista rytkyistä, Pajari sanoi maalissa.

Klo 14.30: Adrien Fourmaux kiilaa kolmanneksi jääden Rovanperän pohjista 4,8 sekuntia. Fourmaux on selkeästi Hyundain nopein kuljettaja avauserikoiskokeella.

Klo 14.28: Katsuta jää lopulta 45,8 sekuntia Rovanperästä. Todella surkea alku japanilaisen rallille.

Klo 14.25: Thierry Neuville on vaikeuksissa Rovanperään nähden. Neuville jää peräti 14,3 sekuntia Rovanperästä.

Ja avauserikoiskokeella tapahtuu. Takamoto Katsutan vasemmasta eturenkaasta katoaa rengaspaineet ja japanilaisen ralli menee jo alkutekiöissä pieleen. Katsuta yrittää kuitenkin ajaa erikoiskokeen maaliin, eikä vaihda rengasta keksen etapin.

Klo 14.22: Ott Tänak ei pysty vastaamaan Rovanperän vauhtiin. Virolaistähti jää Rovanperästä peräti 8,4 sekuntia. Ohoh!

Klo 14.19: Ogier jää maalissa 3,2 sekuntia Rovanperän pohja-ajasta!

Klo 14.17: Kalle Rovanperä antoi kovia kommentteja ensimmäisen erikoiskokeen jälkeen Paraguayn olosuhteista.

– Tosi raju pätkä, mitä arveltiinkin. On niin kova vauhti koko ajan. Järjettömiä iskuja tulee autoon. Kaikki hypyt ja kompressiot ovat kovassa vauhdissa aika rajuja. Tulee isoja iskuja autoon ja ukkoon, Rovanperä summasi maalissa.

1:03

Klo 14.16: Kalle Rovanperä pyyhkäisee hurjasti 7,7 sekuntia pois Evansin ajasta. Suomalaistähti on iskussa!

Sebastien Ogier on 12,5 kilometrissä 1,9 sekuntia Rovanperää hitaampi.

Klo 14.14: Elfyn Evans on avauserikoiskokeen maalissa. Verrokkiajaksi tauluun 9.38,4.

Klo 14.08: Tasaista on viiden kilometrin väliaikapisteellä. Rovanperä on tällä hetkellä 0,6 sekuntia Evansia nopeampi.

Samalla Sebastien Ogier lähtee erikoiskokeelle.

Klo 14.06: Kalle Rovanperäkin ampaisee liikkeelle!

Klo 14.03: Ja näin Elfyn Evans syöksyy matkaan. Paraguayn MM-ralli on käynnissä!

Klo 13.56: Ralliin lähdetään kutkuttavista asetelmista. Evans johtaa MM-sarjaa vain kolmen pisteen erolla Kalle Rovanperään. Sebastien Ogier ja Ott Tänak kärkkyvät puolestaan vain 13 pisteen päässä.

Valmistajien MM-taistossa tilanne on tällä hetkellä hieman selkeämpi. Toyota johtaa Hyundaita 87 pisteellä.

Klo 13.53: MM-sarjaa johtava Elfyn Evans hyökkää Paraguayn ralliteille ensimmäisenä kello 14.03. Kalle Rovanperän lähtöaika on heti seuraavana kello 14.06.

Klo 13.45: Mukavaa perjantaita ja tervetuloa ralliseurannan pariin! Tänään ollaan uuden ja jännittävän edessä, kun ensimmäistä kertaa ajettava Paraguayn MM-ralli pyörähtää käyntiin täydellä kaasulla.

Ensimmäinen erikoiskoe alkaa klo 14.03!