Ogier huimalla hyökkäyksellä aamuun, Rovanperältä tyly vastaus – MTV seuraa Latvian MM-rallia

Latvian MM-rallin perjantain ohjelma

Latvian MM-rallin kokonaistilanne, 2/20 EK:ta

Latvian MM-rallin perjantain seuranta

EK3 Tukums 1 (27,56 km)

EK2 Milzkane 1 (4,99 km)

Klo 10.39: Myös WRC2-luokassa on saatu ensimaistiaiset perjantaivauhdista. Oliver Solberg on pitänyt kovinta kyytiä, Josh McErlean on toinen (+0,5). Gus Greensmith on 2,4 ja Sami Pajari 2,5 sekuntia ruotsalaista hitaampi.