MTV seuraa: Hurjaa taistelua kärkipäässä – osumaa otetaan Hollannin GP:ssä

Formula ykkösten kauden 15:s osakilpailu ajetaan Hollannissa. McLarenin Oscar Piastri ja Lando Norris lähtevät kisaan kärkiruuduista ennen Red Bullin Max Verstappenia. MTV seuraa kisaa tässä artikkelissa.

Lähtöjärjestys:

McLaren piti selvästi nopeinta vauhtia aika-ajoissa. Lähimmäksi päässyt Verstappen oli kaksikko noin kaksi ja puoli sekunnin kymmenystä hitaampi. Neljänneksi ajanut yllättäjä Racing Bullsin Isack Hadjar jäi kärkiajasta reilut puoli sekuntia.

Mercedeksen Kimi Antonelli jäi ehkä hiukan yllättäen aika-ajojen kolmososiosta pois ja lähtee kisaan ruudusta 11. Haasin Ollie Bearman ajoi alun perin 19. ruutuun, mutta lähtee kisaan varikolta autoon tehtyjen muutoksien myötä.

Seuranta:

Kierros 39/72: Piastrin ero toisena ajavaan Norrisiin puolitoista sekuntia. Verstappen perässä Norrista kolmisen sekuntia.

Kierros 36/72: Leclercin ja Russellin välinen tilanne on tuomariston tutkinnassa. Russellilta lentelee useita palasia irti autosta.

Kierros 35/72: Keltaiset liput tulevat hetkeksi aikaa voimaan, mutta ne muuttuvat nopeasti vihreiksi. Kolmen kärki Piastri, Norris ja Verstappen, kun pian ajettu puolet.

Kierros 34/72: Leclerc näytti käyneen kokonaan radan ulkopuolella, joten todennäköisesti sijoituksia vaihdetaan. Antonelli nousee nyt seitsemänneksi ohi Albonin.

Kierros 32/72: Russell ja Leclerc kaksintaistelussa. Kaksikko osuu toisiinsa ainakin kertaalleen. Leclerc nousee viidenneksi. Sainz saa kymmenen sekunnin aikarangaistuksen Lawsonin kanssa tapahtuneesta tilanteesta, vaikka Lawson näytti olevan syypäänä.

Kierros 32/72: Virtuaalinen turva-auto. Pääsuoralla on auton palanen, joten kuskit joutuvat hidastamaan.

Kierros 29/72: Lawson ja Sainz osuivat toisiinsa uusintalähdössä. Molemmat joutuvat käymään varikolla. Lawson joutui ajamaan radalla ilman oikeaa takarengasta. Tuomaristo tutkii kaksikon taistelua.

Kierros 27/72: Turva-auto tulee pois radalta. McLarenin tiimiradiossa keskustellaan, että johtuiko Hamiltonin ulosajo kosteutta keränneestä radasta. Uusintastartissa kärki pääsee ajamaan ongelmitta, mutta taustalla tapahtuu. Lawson ja Sainz ovat kaksinkamppailussa ja molemmat putoavat viimeisille sijoille.

Kierros 26/72: Pakka kerätään kasaan turva-auton taakse. Kaikilla muilla on nyt kova rengas paitsi Verstappenilla, joka vaihtoi itselleen keskikovan rengassetin.

Kierros 25/72: Hamiltonin perä lähtee irti ja hän törmää ratavalleihin. Myös Lance Stroll ajoi aiemmin tänä viikonloppuna samassa kohdassa ulos.

Kierros 24/72: Lewis Hamilton ajaa seinään! Turva-auto radalle ja kärkikuski tulevat varikolle. McLarenilla on ongelmia Norrisin pysähdyksen kanssa.

Kierros 23/72: Verstappen on jäänyt jo 14 sekuntia Piastrista. Renkaat alkaa olla syöty. Hamilton sanoo seiskapaikalta, että hän toivoo undercutia, jotta voisi päästä Russellista ohi. Eroa kaksikolla reilu sekunti. Leclerc käy varikolla ja putoaa kymmenenneksi.

Kierros 22/72: Norrisilta kysytään, että voiko hän ottaa lisää kiinni tallikaveriaan. Ero on nyt vakiintunut reiluun kolmeen sekuntiin, Piastri on kiristänyt tahtia piikkipaikalla.

Kierros 20/72: Red Bull ottaa Yuki Tsunodan varikolle. Molemmat Red Bullit lähtivät matkaan pehmeällä renkaalla. Varikkoruletti on täydessä käynnissä.

Kierros 19/72: Norris on kolmen sekunnin päässä kärkikuski Piastrista. Kolmantena oleva Verstappen on pudonnut jo yli kymmenen sekunnin päähän. Hadjar on kasvattanut eron Leclercin yli sekuntiin. Fernando Alonso käy vaihtamassa kovat renkaat alle ja putoaa pakan pohjimmaiseksi.

Kierros 17/72: TV-kameroihin on tullut vesipisaroita, joten sadetta saattaa tulla pian enemmänkin.

Kierros 16/72: Bortoleton siivestä irtosi aiemmin pala radalle Strollin kanssa käydyn kaksintaistelun seurauksena. Nyt useampi kuljettaja on ajanut sen yli.

Kierros 15/72: Piastri kertoo, että pisaroita on tullut hänen kypäräänsä.

Kierros 13/72: Hadjar ajaa kuitenkin loistavasti ja Leclerc ei pääse iskuetäisyydelle. Kolmantena ajavan Verstappenin ero McLaren-kaksikkoon kasvaa. Se on nyt jo lähes kuusi sekuntia. Norris on 3,5 sekunnin päässä Piastrista.

Kierros 12/72: Norris ajaa nopeimman kierroksen ja saavuttaa kärjessä ajavaa Piastria. Leclercille avautuu pian sauma hakea ohitusta mainiota kisaa ajavasta Hadjarista.

Kierros 8/72: Lando Norris ohittaa Verstappenin ja nousee toiseksi. McLarenit jälleen kaksoisjohdossa. Leclerc lähestyy edellä ajavaa Hadjaria.

Kierros 6/72: Kevyttä sadetta odotetaan kolmen minuutin päästä ja tulee kestämään noin 7-10 kierroksen ajan.

Kierros 5/72: Piastri johtaa kisaa ennen Verstappenia, eroa on 2,3 sekuntia. Lähdössä Piastri blokkasi tallikaverinsa, ettei Verstappen pääsisi myös hänestä ohi.

Kierros 3/72: Piastrille kerrotaan tiimiradiossa, että sadetta olisi tulossa seitsemännellä kierroksella ja se voi mahdollisesti vaatia välikelin renkaan.

Kierros 1/72: Verstappen saa hyvän lähdön ja ohittaa Norriksen. Hollantilainen on lähellä menettää autonsa hallinnan, mutta pysyy radalla ja pitää paikkansa. Piastri johtaa avauskierroksen jälkeen. Leclerc ohittaa Russellin ja nousee viidenneksi. Williamsin Alex Albon ohittaa peräti viisi kuskia ja on nyt kymmenentenä.

Lämmittelykierros: Kuljettajat ovat lämmittelykierroksella! Neljä kuljettajaa lähtee kisaan pehmeällä, kaksi kovalla ja muut keskikovalla renkaalla. Kärkikuskeista Verstappenilla on pehmeä rengas käytössään.

Kello 15.50: Piastri johtaa sarjaa yhdeksällä pisteellä ennen Norrista, joka on viime kilpailuissa pystynyt kirimään ero umpeen. Verstappen on kolmantena, lähes sata pistettä perässä Piastria. Valmistajien MM-sarjassa McLaren on selvästi kärjessä lähes 300 pisteen erolla Ferrariin, joka taistelee tiukasti Mercedeksen kanssa kakkospaikasta. Red Bull on joutunut olemaan aikalailla pelkästään Verstappenin varassa ja on sarjassa neljäntenä.

Sääolot voivat näytellä myös omaa osaansa sunnuntaina kisassa, sillä sadekuurot ovat mahdollisia. Sateen mahdollisuus on etukäteen arvioituna 40-60 prosentin luokkaa.

Kello 15.40: McLarenin Lando Norris vihjaili Total-Motorsportin haastattelussa, että hän ei välttämättä olisi ensi kaudella mukana F1-sarjassa. Hän viittasi puheissaan vuonna 2016 maailmanmestaruuden voittaneeseen Nico Rosbergiin, joka lopetti uransa tuohon kauteen.

– Joskus on hyvä lähteä pois silloin, kun olet voittanut, kuten Nico teki, Norris pohti.

– Vain yksi mestaruus. Ei sen jälkeen tarvitse jatkaa. Olet saavuttanut jo pienen tavoitteen ja voit alkaa elämään uskomatonta elämää.

Kello 15.30: Tervetuloa seurannan pariin! Jo harjoituksissa nähtiin useita pyörähdyksiä ja ulosajoja, joten sunnuntain kisasta voi tulla hyvinkin mielenkiintoinen.