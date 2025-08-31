Urheilu
Lando Norris uhkaa lopettaa

29.13241221
Lando Norris ajaa 25 vuoden iässä jo seitsemättä F1-kauttaan.
Julkaistu 31.08.2025 14:18
Toimittajan kuva
Antti Rämänen

antti.ramanen@mtv.fi

Ensimmäisestä F1-mestaruudestaan taisteleva Lando Norris vihjaa, ettei hän välttämättä jatka uraansa kovin pitkään.

Norris on parhaillaan kuljettajien MM-pisteissä yhdeksän pistettä McLarenin tallikaveriaan Oscar Piastria perässä. 

Lue myös: Kova kulissiväite Valtteri Bottaksen F1-sopimuksesta  

25-vuotiaana hänen voisi kuvitella olevan vasta pääsemässä vauhtiin, mutta seitsemättä kauttaan ajava Norris näkee asian toisin.

– En välttämättä ole täällä enää ensi vuonna. Ei sitä koskaan tiedä, Norris tokaisi Total-Motorsportin mukaan lauantaina Hollannin aika-ajon jälkeen.

Norris viittaa puheessaan Nico Rosbergiin, joka vuosien yrityksen jälkeen voitti F1-mestaruuden 2016 ja lopetti heti sen perään uransa.

– Joskus on hyvä lähteä pois silloin, kun olet voittanut, kuten Nico teki, Norris pohti.

– Vain yksi mestaruus. Ei sen jälkeen tarvitse jatkaa. Olet saavuttanut jo pienen tavoitteen ja voit alkaa elämään uskomatonta elämää.

Norris starttaa sunnuntaina Hollannin F1-kisaan eturivistä Piastrin napattua paalupaikan.

Lisää aiheesta:

F1Lando NorrisMcLarenMoottoriurheiluUrheilu

