Singaporen F1-kisa ajetaan sunnuntain klo 15 Suomen aikaa. MTV Urheilu seuraa kisan tapahtumia hetki hetkeltä.

Liveseuranta:

Kärjen tilanne:

1) Russell, Mercedes, 2) Verstappen, Red Bull, 3) Norris, McLaren, 4) Piastri, McLaren, 5) Leclerc, Ferrari, 6) Antonelli, Mercedes, 7) Hamilton, Ferrari, 8) Alonso, Aston Martin, 9) Hadjar, RB, 10) Bearman, Haas

Kierros 10/62: Russell johtaa Verstappenia nyt 4,8 sekunnilla. Norris iskuetäisyydellä Red Bullin takana. Piastri on jäänyt 3,5 sekuntia tallikaveristaan.

Kierros 5/62: McLarenien välinen tilanne ei aiheuta jatkotoimenpiteitä, koska tuomaristo näki Norrisin väistäneen toista autoa. "Tämä ei ole reilua", Piastri antaa palautetta. McLaren ilmoittaa myös, että jättää asian toistaiseksi tähän.

Kierros 3/62: Piastrin ja Norrisin tilanne on tuomariston tutkinnassa. McLaren neuvoo Piastria keskittymään kisaamiseen.

Vaurio tuli siis Norrisin etusiipeen, ei Piastrille.

Kierros 2/62: Norrisin etusiiven pääty on hajalla. Hän valittaa tiimiradiossa, että Norrisin aggressiivisuus ei ollut aivan tiimihengen mukaista.

LÄHTÖ: Russell lähtee hyvin liikkeelle. Verstappen ei saa aivan parasta lähtöä pehmeilläkään renkailla.

Norris nousee komeasti startissa kolmanneksi! Pientä osumaakin näytti tulevan tallikaveri Piastriin.

Antonelli putoaa Norrisin ja Leclercin taakse kuudenneksi. McLarenit nyt siis peräkkäin, Norris kolmantena ja Piastri neljäntenä.

Klo 14.58: Verstappen lähtee kisaan muusta kärjestä poiketen pehmeillä renkailla. Kaikilla muilla kärkikuusikosta on mediumit. Softilla myös Hadjar, Alonso, Stroll, Tsunoda ja Colapinto.

Klo 14.56: Kisaan on pieni sateen riski olemassa. Katuradalle tyypillisesti yksi pysähdys riittää.

Klo 14.35: Mukavaa sunnuntaipäivää ja tervetuloa mukaan jännittämään Singaporen F1-kisan tapahtumia.

Kisaan lähdetään Mercedeksen George Russellin hallitessa paalupaikkaa. Vierestä eturivistä starttaa Red Bullin Max Verstappen. Miten Russellin kisavauhti riittää voittotaisteluun katuradalla, nähdään pian.

McLarenin Oscar Piastri lähtee kisaan kolmosruudusta ja MM-taistelussa hänet haastava tallikaveri Lando Norris viidenneltä paikalta. Välissä on Mercedeksen Kimi Antonelli.

Red Bull on ollut syksyn kisoissa pirteä. Verstappen on yhä 44 pisteen päässä Norrisista MM-sarjan kolmantena. Piastrilla on kärjessä 25 pisteen etumatka toiseen McLareniin.