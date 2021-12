MTV seuraa: F1-kausi huipentuu huimaan trilleriin – Kimi Räikkösellä ja Valtteri Bottaksella tunteikkaat jäähyväiset

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Suurin huomio kohdistuu kuitenkin Mercedeksen Lewis Hamiltonin ja Red Bullin Max Verstappenin väliseen mestaruustaisteluun, johon kaksikko lähtee kutkuttavasti tasapisteistä. Myös valmistajien MM-titteli on vielä jakamatta. Mercedekselle riittää 17 pisteen potti kahdeksannen peräkkäisen merkkimestaruuden varmistamiseen.

Seuranta, Abu Dhabin GP:

Kello 14.30: C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa siirrytään lähtösuoran puolelle. Starttiin aikaa puoli tuntia.

Kello 14.25: Mercedeksen tallipäällikkö Toto Wolff varoitteli muita: Lewis Hamilton on nyt ärtyisenä.

Kello 14.23: "Uskon, että meillä on parempi rengastaktiikka. Emme ole ehkä ensimmäisellä kierroksella yhtä nopeita, mutta sen jälkeen siitä tulee hyötyä. Päätetään tyylillä", Bottas huikkasi kuskiparaatissa.

imago images/HochZwei/ All Over Press

Kilpailun startti on vuorossa klo 15.