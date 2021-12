Tekikö Max Verstappen ratkaisevan virheen? Valtteri Bottaksen tiedot kertovat Mercedeksen jättimäisestä edusta

Sunnuntain kisarenkaat määräytyvät aina lauantain aika-ajon toisessa osiossa, jossa kärkikuskit yrittävät aina tehdä parhaan aikansa mahdollisimman kovalla rengasseoksella. Sillä rengassetillä starttaamalla on mahdollista pitkittää varikkokäyntiä ja päästä todennäköisemmin maaliin yhdellä pysähdyksellä.

Nyt Verstappen joutui lukkojarrutuksen takia turvautumaan pehmeisiin renkaisiin, sillä häneltä ei löytynyt varastosta enää yksiäkään mediumrenkaita. Verstappen nappasi lopulta paalupaikan , mutta vierestä matkaan lähtevällä Lewis Hamiltonilla on nyt mahdollisuus venyttää omaa stoppiaan pidemmälle.

– Minusta molemmat renkaat tuntuivat hyviltä. Näin illalla on vähän viileämpää, joten sen pitäisi olla vähän helpompaa pehmeälle renkaalle, mutta katsotaan huomenna. On erittäin tärkeää saada hyvä startti ja siitä eteenpäin yrittää parhaamme.

Hamilton ja Bottas täysin eri mieltä

– Jos haluamme vetää pidemmän ekan stintin, niin se on mahdollista, ja softilla se vain ei ole, Bottas perusteli valintaa C Morelle.

– Meidän käsityksemme mukaan yksi stoppi on softilla aika vaikea, mutta mediumeilla se on mahdollista. Se oli meidän ajattelumme siihen. Uskon, että se luo aika mielenkiintoisen kisan huomenna, että lähdetään ihan eri kumeilla, hän jatkoi.

Valtteri Bottas kertoi C Moren haastattelussa, ettei Mercedes usko maaliinpääsyyn yhdellä stopilla ilman mediumrenkaita.

Hamilton ei sanonut asiaa aivan näin suoraan, mutta oli pitkälti sitä mieltä, että Mercedeksellä on nyt etu rengasvalinnassa.

– Ehkä me olemme paremmassa asemassa renkaiden suhteen tai sitten he tietävät jotain, mitä me emme, Hamilton pyöritteli.