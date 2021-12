Valtteri Bottas yllättyi aika-ajosta – uskoo tietävänsä syyn epäonnistumiselle

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

– Uskon, että säädöissä sääsin vähän liikaa kisaa varten vähän liian pehmeän auton. Silloin, kun tulee enemmän pitoa, ei pystynyt enää hyötymään siitä, Bottas kommentoi C Morelle.

Mercedes kertoi ennen aika-ajoa C Morelle, että Bottakselle oli vaihdettu rutiininomaisesti lauantaille varsinainen kisamoottori, mutta tässä jo aiemmin käytetyssä voimayksikössä on kaikesta päätellen jouduttu uhraamaan suorituskykyä luotettavuuden ehdoilla.

Red Bull näyttää joka tapauksessa vahvalta. Verstappen löi Hamiltonin reilulla kolmella kymmenyksellä ja lähtee sunnuntain ratkaisukisaan paalupaikalta. Kaksikko on ennen viimeistä lähtöä MM-pisteissä kutkuttavasti tasoissa.

– Minun mielestäni heillä on vähän vähemmän downforcea, mutta silti he ovat hyviä mutkissa. En tiedä. Kai heidän autonsa sopii hyvin tälle radalle tai sitten he ovat keksineet jotain uutta, mutta vaikea sanoa.