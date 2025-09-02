MTV seuraa: Pääseekö Eagle S:n kapteeni ääneen?

Miikka Hujanen

miikka.hujanen@mtv.fi

Suomenlahden sähkö- ja tietoliikennekaapeleiden katkeamisesta syytetty öljytankkeri Eagle S:n miehistö pääsee tänään ääneen oikeudessa. 

Kiista joulukuisesta merikaapeleiden katkaisusta jatkuu tänään Helsingin käräjäoikeudessa. Aikataulusuunnitelman mukaan tarkoitus on päästää syytetyt ääneen: kaapeleiden katkaisusta syytetyn Eagle S:n kapteeni ja kaksi perämiestä.

He kiistävät syyytteet törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Heidän mukaansa kaapeleiden katkeaminen oli tavanomainen merionnettomuus, joka aiheutui siitä, ettei laivalla huomattu toisen keula-ankkurin putoamista. Syyttäjä taas lähtee siitä, että mukaan kyse oli tahallisesta tai laiminlyönnistä johtuvasta teosta: miehistön olisi pitänyt ymmärtää, että huonokuntoisen varmistuskoneiston varassa ollut ankkuri saattaa pudota ja aiheuttaa vahinkoa merikaapeleille.

Oikeudenkäynti on viivästynyt ja asian puimiseen on tarvittu jo lisäpäiviä. On mahdollista, että asia venyy edelleen.

Eagle S:n epäillään raahanneen ankkuriaan meren pohjassa noin 90 kilometrin matkan ja katkaisseen viisi merikaapelia joulupäivänä 2024. Kaapelien omistajille on syyttäjän mukaan aiheutunut ainakin 60 miljoonan euron korjauskulut.

MTV Uutiset seuraa vastaajien kuulemista tiistaina tässä artikkelissa. Oikeudenkäynnin on määrä alkaa pian kello 9 jälkeen.

9.15 

Oikeudenkäynti alkaa.

