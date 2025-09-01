Suomenlahden sähkö- ja tietoliikennekaapeleiden katkeamisesta syytetty öljytankkeri Eagle S:n miehistö pääsee tänään ääneen oikeudessa.

Kiista joulukuisesta merikaapeleiden katkaisusta jatkuu tänään Helsingin käräjäoikeudessa.

Kaapelit katkaisseen öljytankkeri Eagle S:n kapteeni sekä ensimmäinen ja toinen perämies kiistävät syyytteet törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Heidän mukaansa kaapeleiden katkeaminen oli tavanomainen merionnettomuus, joka aiheutui siitä, ettei laivalla huomattu toisen keula-ankkurin putoamista. Alustavan prosessisuunnitelman mukaan he pääsevät tänään itse ääneen oikeudessa.

Syyttäjän mukaan kyse oli tahallisesta tai laiminlyönnistä johtuvasta teosta: miehistön olisi pitänyt ymmärtää, että huonokuntoisen varmistuskoneiston varassa ollut ankkuri saattaa pudota ja aiheuttaa vahinkoa merikaapeleille.

Eagle S:n epäillään raahanneen ankkuriaan meren pohjassa noin 90 kilometrin matkan ja katkaisseen viisi merikaapelia joulupäivänä 2024. Kaapelien omistajille on syyttäjän mukaan aiheutunut ainakin 60 miljoonan euron korjauskulut.

MTV Uutiset seuraa oikeudenkäyntipäivää tässä artikkelissa. Oikeudenkäynti alkaa kello 9.

9.41

Eagle S:n kapteenin avustaja kritisoi voimakkaasti syyttäjän näkymystä siitä, että Eagle S siirtyi vapaaehtoisesti Suomen aluevesille.

Varatuomari Tommi Heinonen toteaa, että siirtymiskehotuksen aikaan rannikkovartioston alus oli Eagle S:n näköetäisyydellä, fyysisesti lähellä. Eagle S kysyi rannikkovartiostosta, voiko se jatkaa matkaan kohti aiottua määränpäätään.

Rannikkovartiosto vastaa ei ja käskee kääntymään voiammkkaasti tyyrpuuriin.

– Se siitä ajatuksesta, että kyse oli vapaaehtoisuudesta. Minusta asioista pitäisi puhua asioina, eikä heittää jotain aivan tosiasioista poikkeavaa, Heinonen sanoo.

– Olisi ainakin ollut asiallista kertoa epäilystä kaapelivahingosta, eikä vain vedota myrskyiseen merenkäyntiin.

Syyttäjä keskeyttää ja toteaa, että kirjallisten todisteiden läpikäynnissä kestää vielä viikkoa, mikäli salissa keskitytään tällaisiin puheisiin. Heinonen vaikuttaa hieman kiihtyvän. Tuomari huomauttaa, että syyttäjä on itsekin pitänyt varsin laveita puheenvuoroja.

– Tämä ei mene kuin vesi hanhen selästä. Miksi esitetään tällaisia väitteitä, että valkoinen on mustaa ja musta valkoista, Heinonen sanoo.

9.29

Syyttäjä käy läpi Eagle S:n ja Suomenlahden merivartioston sekä Eagle S:n ja Viron merivartioston välistä radioviestintää. Osassa viesteistä on mukana myös merenkulun ohjauskeskus.

Viesteissä on muutamia toistuvia teemoja: yksi keskeinen on Eagle S:n ankkuri, josta eri tahot kysyvät alukselta jatkuvasti.

Syyttäjä huomauttaa, että Eagle S:n kapteeni ei missään vaiheessa vastusta merivartioston kehotusta siirtyä Suomen aluevesille. Yhdessä kohtaa hän kysyy syytä.

Syyttäjä nostaa asian esille siksi, että Eagle S:n miehistön puolustus katsoo, että laiva pakotettiin siirtymään kansainvälisiltä aluevesiltä Suomen puolelle, jotta Suomen viranomaiset pystyisivät ottamaan aluksen haltuunsa.

Toiseksi syyttäjä huomauttaa, että laivalta on valehdeltu, että ankkurit ovat ylhäällä. Miehistön mukaan kyse ei ole ollut valheesta, vaan he ovat vastanneet parhaan tietämyksensä mukaan.

9.13

Koko Eagle S:ää koskeva oikeudenkäynti näyttää olevan aikautaulusta jäljessä, sillä tänään jatketaan vielä kirjallisten todisteiden läpikäynti. Läpikäynti aloitettiin jo viikko sitten maanantaina, jonka jälkeen on ollut toinenkin käsittelypäivä.

Toistaiseksi on epäselvää, kuinka kauan todisteiden läpikäynti vielä kestää.

9.11

Oikeudenkäynti alkaa.