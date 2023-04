MTV selvitti: Näin paljon ministerit käyttivät edustusrahaa alkoholiin viime eduskuntakaudella – listan kärjessä pääministeri

Ministereiden alkoholin käyttö nousi otsikoihin, kun usea media kertoi elinkeinoministeri Mika Lintilän alkoholin käytöstä työajalla. Samassa yhteydessä ministeri Lintilän kerrottiin pitäneen työhuoneessaan viinakaappia, jonka sisältöä on täytetty ministeriössä edustuskuluina.

Pääministerillä oli alkoholikuluja 15 800 euron edestä. Opetus- ja kulttuuriministeriössä sama lukema on noin 15 400 euron luokkaa. Sosiaali- ja terveysministeriössä alkoholia on tarjoiltu 12 300 eurolla.

Edustuskuluja ovat esimerkiksi lahjat ja sidosryhmätapaamiset

– Kansliapäällikkö valvoo poliittisen johdon edustuskulujen käyttöä ja valtiontaloudentarkastusvirasto valvoo ministeriötä. Yksi esimerkki jälkikäteisvalvonnasta on, että kun luottokorttilaskut laitetaan hyväksyntään, talousyksikössä katsomme yksityiskohtaisesti jokaisen tapahtuman ja tarvittaessa puutumme asiaan, jos jokin pomppaa silmään, kertoo opetus- ja kulttuuriministeriön talousjohtaja Pasi Rentola.

Rentolan mukaan vuosien varrella rahankäyttöön ministeriössä on puututtu muutamaan otteeseen.

Mihin rahaa on sitten käytetty?

Pääministerin alkoholikuluissa on pääasiassa kyse erilaisten kokousten, illallisten ja lounaiden yhteydessä tarjotussa alkoholissa. Myös yhdet pikkujoulut on sisällytetty edustuskuluihin.

Opetus- ja kulttuuriministeriössä alkoholia on hankittu erilaisiin sidosryhmätilaisuuksiin. Ministeriö on järjestänyt esimerkiksi kiitostilaisuuden Cannesissa edustaneille elokuva-alan toimijoille syyskuussa 2021. Vastaavia tilaisuuksia on järjestetty niin ikään Tokion paralympialaisissa Suomea edustaneille, EM-mitalisteille sekä SM-kultaa voittaneille pesäpallojoukkueille.