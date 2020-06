Kulmuni: Maksan ministeriöiden kustantamat koulutukset takaisin

– Summa on niin suuri, että koen hyväksi, että minä maksan sen itse, toteaa Kulmuni medialle Säätytalon portailla.

Suomen Kuvalehti kertoi tiistaina, että entinen elinkeinoministeri ja nykyinen valtiovarainministeri Kulmuni on syyskuusta lähtien hankkinut viestintäkoulutuksia miltei 50 000 eurolla. Koulutukset on maksanut työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) sekä valtiovarainministeriö (VM).

"Hankinnasta on tehty hankintasopimus"

– Sopimuksen tekohetkellä on arvioitu, että hankinnasta ei aiheudu yli 20 000 euron kustannusta. Näin ollen on arvioitu, että hankintaan voidaan noudattaa ns. arvoltaan vähäisen hankinnan mukaista suorahankintaperustetta. Hankinnasta on tehty hankintasopimus, ministeriö perustelee oikeudellisessa arviossaan.