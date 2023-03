Pääesikunta Lintilän ja Kaikkosen Tukholman-reissusta: Lonkeron juonti armeijan koneessa rikkoi sääntöjä

Pääesikunnasta kerrotaan STT:lle, että alkoholin nauttiminen lennolla on sallittua Ilmaoperaatiokeskuksen päällikön erikseen antamalla luvalla. Tätä lupaa ministerit eivät pyytäneet.

Pääesikunta tarkentaa, että Puolustusvoimien sisäiset ohjeet eivät kuitenkaan olleet puolustusministeriön tiedossa viime vuoden toukokuussa, kun lento on tilattu.

Lintilä ja Kaikkonen osallistuivat Ruotsin kuninkaan Kaarle Kustaan isännöimille juhlaillallisille. He lensivät Tukholmaan poikkeuksellisesti armeijan koneella suoraan Suomen eduskunnan Nato-äänestyksestä.

Ministerit ovat kertoneet ainakin Helsingin Sanomille ja Ilta-Sanomille juoneensa lennolla lonkeroa, jonka he hakivat kaupasta matkalla lentokentälle. Lintilä sanoi Ilta-Sanomille , että molemmat joivat lennolla yhdet lonkerot.

– Jos Puolustusvoimien henkilöstöön kuulumaton matkustaja on nauttinut alkoholia lennolla, kyseessä on sääntörikkomus, mutta ei kovin vakava sellainen, kirjoittaa Pääesikunnan viestintä STT:lle sähköpostitse.

Kahvia ja sämpylää voidaan tarjoilla

– Yhteyskonekuljetuksilla kuljetetaan pääsääntöisesti omaa henkilöstöä, ja myös ohjeet on laadittu sitä silmälläpitäen. Sääntöjen tavoitteena on hallinnoida, että yhteyskonekuljetukset pysyvät asianmukaisina. Lisäksi kyse on vastuukysymyksistä.