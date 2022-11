Luulitko, että virtuaalivaluutan liikkeet pysyvät piilossa? KRP murtaa pitkäkyntisten haaveet: "Isoja harppauksia tehty lyhyessä ajassa"

Keskusrikospoliisin (KRP) Rahanpesun selvittelykeskuksen päällikkö Jaakko Christensen sanoo, että paljon on tapahtunut sen jälkeen, kun vuonna 2009 Suomessa tehtiin ensimmäinen virtuaalivaluuttoihin liittyvä rikosilmoitus.

Poliisissa on koulutettu vaativaan jäljittämiseen erikoistuneita tutkijoita, ja lisäksi käytännössä jokaisella poliisilaitoksella on tällä hetkellä osaaminen tutkia virtuaalivaluuttoihin liittyviä rikosasioita.

– Isoja harppauksia on tehty aika lyhyessä ajassa, kun on ollut pakko. Virtuaalivaluutat ovat niin vahvasti tulleet rikollisuuden repertuaariin, Christensen sanoo STT:lle.

Virtuaalivaluuttojen jäljittäminen kuuluu osittain poliisin salassa pidettäviin menetelmiin, eikä siitä syystä voida kertoa, miten se tarkalleen toimii. Yksinkertaistettuna jäljittämisessä on Christensenin mukaan kyse verkkoon jäävien jälkien tutkimisesta.

– Lohkoketju on siinä mielessä mielenkiintoinen, että kaikki tapahtuu siinä ja se on muuttumaton. Teknisesti virtuaalivaluutalla tapahtuvat transaktiot pystytään seuraamaan ja jäljittämään.

Rikoshyötyä saatu talteen satojentuhansien eurojen edestä

Virtuaalivaluuttasiirtojen jäljittämistä on hyödynnetty isoissa rikostutkinnoissa. Osa Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurron uhreista maksoi kiristäjälle lunnaita, ja tutkinnassa on jäljitetty näitä siirtoja. Tor-verkon Silkkitietä koskevassa rikostutkinnassa virtuaalivaluutan käytön selvittäminen on ollut KRP:n mukaan isossa roolissa.