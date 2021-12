MTV Rovaniemellä: Turisteja ohjeistetaan huhujen pohjalta, koska viralliset koronaohjeet puuttuvat – näin käy koronapositiiviselle lomailijalle

"Vielä mitään massaperuutuksia ei ole nähty"

Vielä on Korhosen mukaan liian aikaista arvioida, miten uudet koronatoimet vaikuttavat lomasesongin tulokseen, sillä ihmisillä on Korhosen kokemuksen mukaan vahva halu matkustaa.

– Kysyntä on ollut tähän asti hyvää. Meillä on edelleen uskoa ja luottoa siihen, että jos matkailu on mahdollista, kyllä matkailijoita on Lappiin tulossa, Korhonen toteaa.