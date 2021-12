Lapissa etsitään hätämajoitusta koronakaranteeneja varten – ennakkotesteillä voidaan välttää tuhannet lentokenttätestit

– Matkailijoita on jo pitkään ollut isoja määriä Rovaniemellä ja se on herättänyt meidät kunnassa varautumaan mahdolliseen hätämajoitukseen siinä tapauksessa, että turisti sairastuu koronaan ja joutuu eristykseen tai karanteeniin, kertoo Rovaniemen kaupungin riskienhallintapäällikkö Johanna Aho.

Kaupunki ei vielä kerro tarkasti, minkälaisia hätämajoitustiloja se valmistelee. Kyseessä on kaupungin omistamia tiloja.

– Varautuminen on kesken. Tiedotamme, kun tilat ovat valmiita. Ensisijainen vaihtoehto on se, että turisti jatkaa majoittumista omassa hotellissaan, missä hän on majoittunut. Toivottavasti emme joudu hätämajoitukseen turvautumaan, Aho toteaa.