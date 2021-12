Lappiin tulossa jouluksi 150 000 turistia – miten lentokentät hoitavat terveystarkastukset? "Pitäisi kaksin- tai kolminkertaistaa henkilökunnan määrä"

Apulaiskaupunginjohtaja: Henkilöstömäärää pitäisi vähintään tuplata

"Hurjia rajoituksia"

– Jos meillä on tuhansia ihmisiä jonossa tulossa tarkastukseen ja haastatteluun, niin on iso kysymysmerkki, miten tilat ja henkilökunta riittävät. Kun muistetaan terveydenhoidon resurssit. Kyllä matkailutoimi on huolissaan siitä, miten tämä pystytään käytäntöön laittamaan.

Kärkkäisen mukaan joulukuun osuus koko vuoden matkailutuotoista on peräti 65 prosenttia. Pandemiasta huolimatta kysyntä on ollut korkealla tasolla, ja tänä voitaisiin saavuttaa jopa 90 prosenttia ennätysvuoden 2019 joulukuun tuloksesta.

Katso myös: Vielä lokakuussa Lapissa odotettiin matkailun elpymistä:

Peruutuksia voi tulla

– Toki tämä tulee vaikeaan saumaan. Joulumarkkina on meille äärimmäisen tärkeä ja tänä vuonna se on käynnistynyt erittäin hyvin. Olemme jo aika lähellä vuoden 2019 lukuja. Terveysturvallisuus on ehdottomasti tärkeintä. Mutta fakta on se, että mitä vaikeammin ja kalliimmin toteutettavia rajoitukset ovat, niin sitä enemmän ne vaikuttavat.