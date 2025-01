Tekoäly opettajan tilalle USA:ssa – OAJ vastaa, voisiko näin käydä Suomenkin peruskoulussa

Miltä kuulostaisi, että koululaiset opiskelisivat esimerkiksi luonnontieteitä ja kirjallisuutta tekoälyn johdolla? Tämä on todellisuutta Arizonassa.

Yhdysvalloissa Arizonassa kokeillaan peruskoulussa tekoälyopettajaa. Sadat peruskoululaiset osallistuvat kokeiluun, jossa päivittäisiä kahden tunnin oppitunteja pitää tekoälyopettaja, eikä läsnä ole ihmisopettajaa.

Oppiaineina ovat muun muassa luonnontieteet, matematiikka ja kirjallisuus. Aiheesta kirjoittavat Yhdysvalloissa muun muassa tekniikan alan julkaisu Techradar, tv-kanava ABC15 Arizona ja sanomalehti Arizona Republic.

Voisiko tekoälystä tulla opettaja Suomen peruskouluihin? Opetusalan ammattijärjestössä OAJ:ssä ei tätä toivota.

– Tekoälyn hyödyntäminen on tietysti tärkeää, mutta kyllä toteutus Arizonassa kuulostaa dystooppiselta [kauhukuvalta]. Kun opettajaa ei ole paikalla, se on perusopetuksen irvikuva. Ohitetaan kokonaan se, mikä on opetuksen ja opettajan työ, toteaa OAJ:n koulutuspolitiikan päällikkö Jaakko Salo.

OAJ: Oppilas tulisi kohdata kokonaisena ihmisenä

Koulutuspolitiikan päällikkö Jaakko Salo korostaa, että opettajan työn kovinta ydintä on kohtaaminen lasten kanssa.

– Jokainen lapsi kohdataan koulussa jokaisella tunnilla. Kokonaisena ihmisenä ja persoonana ajatuksineen, asenteineen, tunteineen, huolineen ja murheineen. Vaikka tekoäly voi olla hyvä apuväline opetuksessa, kaikkein tärkein osa opettajan työstä ohitetaan täysin.

Suomessa opettaja on viranhaltija jonka muun muassa tulee puuttua kiusaamiseen. Tämä olisi OAJ:n mukaan vaikea tehtävä tekoälylle.

– Opettaja luo turvallisen oppimisympäristön olemalla se vastuullinen aikuinen luokkahuoneessa.

Peruskoulun tekoälykokeilu hyväksyttiin Arizonan päätöksenteossa hiuksenhienosti, joten kokeilu ei ollut mikään läpihuutojuttu Yhdysvalloissakaan.

Suomessa Opetushallituksessa valmistellaan parhaillaan tekoälysuosituksia kouluihin. Suositusten sisällöstä ei ole vielä tietoa.

Katso ylhäältä videolta Arizonan kokeilusta tarkemmin ja miten asiaan suhtaudutaan Suomessa.