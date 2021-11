Makaronilaatikkoa ja pullaa: MTV vieraili New Yorkin Suomi-koulussa – tavoitteena identiteetin säilyttäminen

New Yorkin sykkeessä Manhattanilla pieni Suomen lippu koristaa ovikelloa. Suomi-koulun sisällä riittää vilinää.

– Mitä sinulle on tänään opetettu koulussa?

– Että S on sokeri tai saari, vastaa 6-vuotias Edith Vesala samalla kuin piirtää s-kirjaimen muotoista käärmettä.

Tämän vuoden teemana Kalevala

Suomi-koulun lähes 50 oppilasta on jaettu ryhmiin kielitaidon ja iän mukaan. Tämän vuoden teemana on Kalevala ja leikki-ikäisten 3- ja 4-vuotiaiden aloittelevaa ryhmää kutsutaan Iku-Tursoiksi, vanhempia koululaisia muun muassa Tapioiksi ja Tellervoiksi.

– Meillä on sellaisia oppilaita, että osa asuu Yhdysvalloissa pysyvästi, toinen vanhemmista on suomalaistaustainen. Sitten voi olla ekspattien lapsia, että jompikumpi vanhemmista tai molemmat on täällä työkomennuksella, Suomi-koulun opettaja Jenni Niemi kertoo.