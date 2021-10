Eteläpohjalainen autokauppias joutui ammattihuijarin uhriksi – näin hän onnistui saamaan melkein koko saaliin takaisin: "Kyllä siinä häkki heilahti"

MTV Uutiset Live kertoo ja näyttää kun tapahtuu. Se on toimitus, joka elää uutispäivää kanssasi.

"Etsintäkuulutusvideo" Facebookiin

Kyseessä kokenut huijari

Kun tilanne alkoi valkenemaan Heikkilälle, kävi ilmi, että huijarilla oli taustalla monia samantyylisiä rikoksia. Osalle rikosten uhreista ei käynyt yhtä onnekkaasti kuin Heikkilälle, vaan rikossaalis on jäänyt saamatta takaisin.

MTV Uutiset on nähnyt Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden tuomion, josta käy ilmi, että huijari on syyllistynyt yli 30 rikokseen. Rikosnimikkeitä ovat muun muassa petos, törkeä petos, ryöstö ja väärennys.

– Minulla oli kuitenkin luottavainen olo, että saan auton takaisin. Jälkeenpäin on hieman hirvittänyt ajatella, että olisi voinut hävitä tässä isonkin summan rahaa.

Yrittäjät ovat tottuneet huijauksiin

Heikkilä kuuluu niihin harvinaisiin kolmeen prosenttiin yrittäjistä, joilta on yritetty huijata yli 10 000 euron arvoisesti. Suomen yrittäjien tutkimuksen mukaan suurin osa huijauksista on satojen tai korkeintaan pienien tuhansien eurojen arvoisia.

Myös Heikkilä on tottunut huijausyrityksiin.

– Olen ollut jo noin 15 vuotta yrittäjänä, joten monenlaisia huijausyrityksiä on ollut. Esimerkiksi minulle on soitettu ja kerrottu, että autokaupan nettisivuja yritetään varata samalla nimellä .net tai .com -päätteillä ja tämän vuoksi kehotettu minua varaamaan nämät sivut omakseni. Kukaan ei näitä kuitenkaan ole vielä tähänkään päivään mennessä varannut, Heikkilä kertoo.