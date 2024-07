Julkisuudesta kadonnut Aku Hirviniemi teki uuden aluevaltauksen

Näyttelijä Aku Hirviniemi on pistänyt pystyyn uuden yrityksen, joka kantaa nimeä Helsingin kello ja kulta Oy. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Seiska .

Hirviniemen Helsingin kello ja kulta Oy -yrityksen toimiala on kultasepänteosten ja kellojen vähittäiskauppa. Yritys on perustettu 4. heinäkuuta 2024 ja Hirviniemi on sen hallituksen ainoa varsinainen jäsen.