Poliisi epäilee poronomistajan lavastaneen petojen aiheuttamia porovahinkoja Lapissa.
Poronomistaja oli ilmoittanut yhteensä 13 poroa pedon tappamaksi toukokuussa. Maaseutuviranomaisen tarkastuksessa ilmoitukset todettiin perusteettomiksi.
Maaseutuviranomainen oli ilmoitukset saatuaan käynyt tarkastamassa kuolleet porot maastossa. Poliisin mukaan jokainen kohde oli lavastettu näyttämään pedon tappamalta. Porojen ruhot olivat todellisuudessa muun muassa irtonaisia poron taljoja ja raajoja, jotka oli tuotu paikalle muualta. Paikalta ei löytynyt petojen jälkiä.
Maaseutuviranomainen teki asiasta rikosilmoituksen poliisille.
Poliisi on tutkinut tekoa törkeän petoksen yrityksenä. Epäilty on kiistänyt teon.
Kolmentoista pedon tappaman poron korvausarvo olisi ollut noin 20 000 euroa. Ruokavirasto ei ole maksanut poronomistajalle korvauksia, koska ilmoitukset oli hylätty maastotarkastuksen perusteella.