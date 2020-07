Seinäjoen koruliikkeeseen murtauduttiin kattoon tehdyn reiän kautta – liikkeestä vietiin kaikki timantti- ja kihlasormukset, arvokkain saalis oli uniikki Kohinoor-sormus

Pohjanmaan poliisi on aiemmin kertonut, että varkaus tapahtui torstaiaamuna kello kuuden ja kahdeksan välillä. Poliisi on kertonut epäilevänsä teosta kolmea, mahdollisesti ulkomaalaista miestä.

– Hän ihmetteli myymälässä, miksi sormuslautoja on aivan ihmeellisissä paikoissa. Niitä oli lattialla ja kassan alla, sinänsä siistissä pinossa kyllä. Ensin hän kiinnitti siihen huomiota ja hetken päästä havaitsi katossa reiän.Laitamäen mukaan on ilmeistä, että liikkeeseen on tultu sisään katon kautta.