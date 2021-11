MTV:n Pöllöraati: Hallitusta vaivaa nyt koston kierre – "Koko ajan kyräillään"

Maaseudun Tulevaisuuden päätoimittaja Jouni Kemppaisen mukaan tällä hetkellä hallituksen jatkoa ajatellen tärkein asia on se, miten ja kuka Suomen metsien hoidosta jatkossa huolehtii: Suomi itse, Euroopan komissio vai Euroopan unioni. Asiasta on oltu hallituksessa eri mieltä. Pääministeri Sanna Marin ei ole ottanut asiaan vielä kantaa.

– Vihreät ovat raivoissaan tästä asiasta. Vastavetona sisäministeri Maria Ohisalo päätti antaa jatkoa Helsingin pelastusopistolle, eli täällä jatketaan pelastajien koulutusta, vaikka koulutuksen piti siirtyä Kuopioon. Tämä taas on raivostuttanut Keskustan.

Ohjelma on katsottavissa myös mtv-palvelussa ja MTV Uutiset Livessä .

Hallituksen kemia ei pelaa

– On historiassa ollut muitakin hallituksia, joiden lopputaival on ollut täydellistä sekoilua ja omien hankkeiden tahallista kaatamista.

Gallupeiden mukaan pääministeripuolue SDP:n kannatus on ollut laskussa. Ylen kannatusmittauksessa SDP:n kannatus on 1,2 prosenttiyksikköä laskussa. Pöllöraadissa nähdään yhtenäisesti, että ongelmia pääministeripuolueessa on viime aikoina riittänyt.