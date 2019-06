Pöllöraati ruotii nimitysuutiset: 50- ja 60 -luvuilla syntyneet miehet ovat tottuneet nousemaan valtaan kolmikymppisinä - "Nyt tilalla ovatkin kolmekymppiset naiset, niin se on kauhistuttava tilanne"

Pöllöraatilaiset nostavat yleisenä havaintona, että valta on nyt suurilta osin 80-luvulla syntyneiden naisten käsissä. Journalisti-lehden päätoimittaja Maria Pettersson olettaa, että vallanvaihto on kova paikka vanhemmille miesedustajille.

– 50- ja 60 -luvuilla syntyneet miehet ovat tottuneet nousemaan valtaan kolmikymppisinä. Nyt tilalla ovatkin kolmekymppiset naiset, niin se on kauhistuttava tilanne. Ja tämä on varmasti se asia, josta kaikki nuoret naisministerit saavat kuulla koko uransa ajan, Petterson toteaa.

Muodostuuko puuhakkuista ensimmäinen hallituskriisi?

Puuhakkuiden määrä on jo heti alkuunsa jakanut ministereiden mielipiteitä. Vihreiden ympäristöministeri Krista Mikkonen on todennut, ettei kaikkiin hankkeisiin riitä puuta, elinkeinoministeri Krista Kulmunin mukaan puuta riittää, kun taas opetusministeri Li Andersson asettuu Mikkosen kannalle.

MTV Uutisten talouden ja politiikan päällikkö Jussi Kärki nostaa esiin, että metsätalouden kysymys on keskustalle kohtalokas asia, sillä se voi vaikuttaa merkittävästi puolueen suosioon.

– He menevät nyt vihreiden ja vasemmiston kanssa demarivetoiseen hallitukseen, eli siellä sattuu ja tapahtuu heidän lohkollaan. Siellä on paljon ihmisiä, jotka haluavat pitää ympäristöasioita esillä. Jos se tarkoittaa työpaikkojen menetyksiä Itä- ja Pohjois-Suomessa, niin keskusta voi siellä alkaa pikkuhiljaa sammuttelemaan valoja, Kärki toteaa.

"Harkimolle täytyy nostaa hattua"

julkaisi perjantaina puolueiden kannatusmittauksen tuloksia. Kannatusmittauksen kärjessä ovat perussuomalaiset 19,5%:n kannatuksella. Pöllöraatilaiset nostavat esiin Hjallis Harkimon johtaman Liike Nyt:in, jolla on 1,7%:n kannatus.

– Sinällään hauskaa, että tällainen yhden henkilön puolinarsistinen operaation on suositumpi, kuin sinisten viiden ministerin täysnarsistinen operaatio. Kyllä täytyy nostaa hattua Hjallikselle yllättävän hyvästä tuloksesta.

– Moni talouspolitiikan asiantuntija on sitä mieltä, että Andersson on oikeassa siinä, että mitä järkeä on myydä valtion omaisuutta, joka tuottaa viisi prosenttia, kuin ottaa nollakorkoista velkaa, Kärki kertoo.