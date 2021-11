Eeva Lehtimäen kommentti: Boomerit eivät ottaneet coolimmin – kohut syövät pääministeripuolue SDP:n kannatusta, myös keskustalle takapakkia

Boomerit eivät ole ottaneet coolimmin, vaan rokottaneet SDP:n kannatusta 1,2 prosenttiyksiköllä. Taloustutkimuksen mukaan vähennystä on tullut nimenomaan iäkkäämpien parissa.

SDP on nyt toiseksi suosituin puolue 18,1 prosentin kannatuksella.

Sanna Marin on itse sanonut haluavansa välillä ravistella pääministeri-instituutiota ja elää ikäistensä lailla.

Elää pitää, myös pääministerin. Se on selvä. Itse kuulun koulukuntaan, joka ei varsinaisesti kaipaa pääministeri-instituution hölskyttelyä. Riittää kun hoitaa hommansa.

Ja juuri se on nyt ongelma. Keskustan ja SDP:n välit eivät ole palautuneet ennalleen Veikkaus-riidan jäljiltä. Kiistan pihvi oli se, kuinka paljon valtio korvaa tippuneita Veikkauksen tuottoja eri edunsaajille.

Jääkausi jatkuu

– Eripuraa syntyy lähes kaikista yhteisistä asioista. Hallituksessa näyttää olevan johtajuus kadoksissa. Tilanne on kiperä, tilitti kyselyyn vastaaja.

Tästä on nyt kysymys. Jonkun pitäisi ottaa se kuuluisa lusikka käteen ja miettiä miten jumitilanteesta päästään eteenpäin. Ja se joku on nimenomaan pääministeri Sanna Marin hallitusjoukkueen vetäjänä.

Vihreät hengittää jo keskustan niskaan

Myös Keskustan kannatus on tippunut 11,9 prosenttiin (-0,7 %-yksikköä) tuoreessa mittauksessa. Prosenttiyksiköllä petrannut vihreät hengittää taas jo niskaan 11,4 prosentin tuloksella.

Keskustalaiset tuskailevat entistä enemmän hallitusyhteistyön kanssa. Osa uhoaa taustakeskusteluissa, että mitta on tullut tai tulossa täyteen.

Tuska koskee erityisesti hallituksen talouspolitiikkaa. Siinä muiden puolueiden linja on eri suunnalla kuin keskustalla.

Veikkaus oli vain yksi uusi pisto puolueen kylkeen. Hallitusyhteistyön arvostelu on jatkunut kulisseissa ja julkisuudessa koko kauden. Siitä huolimatta puolue on jatkanut ja varmasti myös jatkaa hallituksessa. Kuinka uskottavaa ikuinen narina on, jos ministeriauton kyyti kuitenkin kelpaa?