MTV:n olympiaseuranta: Kisojen kohutähti taas mitaleille – suomalaispäivä käyntiin slopestyle-rinteessä

Olympiapäivän ohjelma 15.2.:

Joukkuetakaa-ajo, naiset ja miehet Välierät Finaalit D ja C Finaalit B ja A

Olympiaseuranta tiistai 15. helmikuuta:

Klo 5.15: Alppihiihdon naisten syöksykisan alkua on lykätty 30 minuutilla kovan tuulen takia. Uusi alkamisaika on tämänhetkisen tiedon mukaan klo 5.30.

Klo 5.04: Myös naisten freestylehiihdon slopestyle-finaali on saatu päätökseen. Kultaa laski Sveitsin Mathilde Gremaud , hopeaa Kiinan Eileen Gu ja pronssia Kelly Sildaru .

Gu on yksi kisojen kohutuimmista urheilijoista, sillä hän on siirtynyt Yhdysvaltojen väreistä äitinsä kotimaan Kiinan edustusurheilijaksi. "Loikkaus" on aiheuttanut paljon mielipahaa varsinkin Yhdysvalloissa.