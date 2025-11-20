Juuri nyt Avaa

Tapaamisen uskotaan liittyvän Yhdysvaltojen tuoreeseen 28 kohdan rauhansuunnitelmaan. Suunnitelman yksityiskohtia on vuodettu useille medioille sen jälkeen, kun uutissivusto Axios uutisoi suunnitelmasta ensimmäisenä tiistaina.

Telegraphin mukaan suunnitelmassa Donbas "vuokrattaisiin" Venäjälle. Lisäksi Ukrainalta kiellettäisiin pitkän kantaman ohjukset ja venäjästä tulisi virallinen kieli.

– Näyttää siltä, ​​että venäläiset ehdottivat suunnitelmaa amerikkalaisille, ja he hyväksyivät sen, korkea-arvoinen lähde kertoo uutistoimisto AFP:n mukaan.

Lähteen mukaan ei ole selvää, kuinka suuri rooli Yhdysvaltain presidentillä Donald Trumpilla oli asiassa.

Lähde: Ukraina ei ole mielissään

Ukrainan johto ei ole mielissään ja katsoo, että Yhdysvallat taipuu Venäjän määrittelemiin raameihin, kertoo lähde Ukrainan presidentin kansliasta Kyiv Independent -medialle.

Presidentti Zelenskyi itse ei ole vielä julkisesti kommentoinut suunnitelmaa.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov taas on vahvistanut Venäjän ja Yhdysvaltojen välillä olleen yhteydenpitoa. Mistään neuvotteluista suunnitelmasta ei kuitenkaan voida puhua, Peskov sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan.

– Sopuratkaisun (Ukrainan kanssa) on poistettava tämän konfliktin juurisyyt, Peskov lisäsi.

Venäjä on juurisyillä viitannut yleensä muun muassa haluun estää sotilasliitto Naton itälaajentuminen ja pysäyttää Ukrainan suuntautuminen kohti länttä.

Donbas "vuokralle", armeija pienemmäksi

Yli kolme ja puoli vuotta kestäneen Venäjän hyökkäyssodan aikana Ukraina on onnistunut torjumaan merkittävän osan Venäjän lähettämistä drooneista ja ohjuksista ja iskenyt myös Venäjän puolelle.