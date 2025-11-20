Lähde rauhansuunnitelmasta: "Näyttää siltä, että venäläiset ehdottivat"
8:21Yhdysvaltain salassa valmistelemat rauhanehdot olisivat kova isku Ukrainalle
Julkaistu 44 minuuttia sitten
MTV UUTISET – STT
Telegraphin mukaan suunnitelmassa Donbas "vuokrattaisiin" Venäjälle. Lisäksi Ukrainalta kiellettäisiin pitkän kantaman ohjukset ja venäjästä tulisi virallinen kieli.
Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin on määrä tavata Yhdysvalloista saapunut ministeri sekä maan puolustusviranomaisia tänään Kiovassa.
Tapaamisen uskotaan liittyvän Yhdysvaltojen tuoreeseen 28 kohdan rauhansuunnitelmaan. Suunnitelman yksityiskohtia on vuodettu useille medioille sen jälkeen, kun uutissivusto Axios uutisoi suunnitelmasta ensimmäisenä tiistaina.
Zelenskyin neuvonantajan mukaan presidentti tapaa Yhdysvaltain maavoimaministerin Daniel Driscollin sekä hänen johtamansa valtuuskunnan jäsenet. Valtuuskunta saapui Kiovaan jo keskiviikkona. Brittiläisen Guardian-lehden mukaan ryhmä on jo tavannut muun muassa Ukrainan pääministerin Julija Svyrydenkon.
Mediatietojen perusteella Ukraina joutuisi taipumaan suuriin myönnytyksiin Valkoisen talon painostuksesta.
– Näyttää siltä, että venäläiset ehdottivat suunnitelmaa amerikkalaisille, ja he hyväksyivät sen, korkea-arvoinen lähde kertoo uutistoimisto AFP:n mukaan.
Lähteen mukaan ei ole selvää, kuinka suuri rooli Yhdysvaltain presidentillä Donald Trumpilla oli asiassa.
Lähde: Ukraina ei ole mielissään
Ukrainan johto ei ole mielissään ja katsoo, että Yhdysvallat taipuu Venäjän määrittelemiin raameihin, kertoo lähde Ukrainan presidentin kansliasta Kyiv Independent -medialle.
Presidentti Zelenskyi itse ei ole vielä julkisesti kommentoinut suunnitelmaa.
Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov taas on vahvistanut Venäjän ja Yhdysvaltojen välillä olleen yhteydenpitoa. Mistään neuvotteluista suunnitelmasta ei kuitenkaan voida puhua, Peskov sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan.
– Sopuratkaisun (Ukrainan kanssa) on poistettava tämän konfliktin juurisyyt, Peskov lisäsi.
Venäjä on juurisyillä viitannut yleensä muun muassa haluun estää sotilasliitto Naton itälaajentuminen ja pysäyttää Ukrainan suuntautuminen kohti länttä.
Donbas "vuokralle", armeija pienemmäksi
Brittilehti Telegraphille puhuneiden virkamieslähteiden mukaan Ukraina muun muassa "vuokraisi" Donbasin aluetta Venäjälle rahaa vastaan. Donbas säilyisi virallisesti Ukrainan osana. Lähteet eivät lehden mukaan kertoneet, millaista summaa vastaan alue vuokrattaisiin. Tällä hetkellä Venäjä miehittää melkein koko Donbasia.
AFP:n tietojen mukaan Krimin niemimaa sekä muita Venäjän valtaamia alueita tunnustettaisiin Venäjälle kuuluviksi. Lisäksi Ukrainan tulisi suunnitelman mukaan kutistaa armeijansa kokoa noin 400 000 henkilöön.
Kyiv Independentin mukaan Ukrainan pitäisi myös luopua "tietyistä asejärjestelmistä". Telegraphin mukaan Ukrainalta kiellettäisiin pitkän kantaman ohjusten hallussapito.
Yli kolme ja puoli vuotta kestäneen Venäjän hyökkäyssodan aikana Ukraina on onnistunut torjumaan merkittävän osan Venäjän lähettämistä drooneista ja ohjuksista ja iskenyt myös Venäjän puolelle.
Venäjästä virallinen kieli
Suunnitelma estäisi Telegraphin mukaan myös ulkomaisten joukkojen lähettämisen Ukrainaan, lopettaisi Yhdysvaltojen sotilaallisen avun ja estäisi ulkomaisten diplomaattilentokoneiden laskeutumisen Ukrainaan.
Lisäksi venäjän kielestä tehtäisiin Ukrainan virallinen valtion kieli, Telegraph kertoi lähteidensä perusteella. Tällä hetkellä ukrainan kieli on Ukrainan ainoa valtion virallinen kieli. Telegraphin kertomasta ei selvinnyt, jäisikö ukrainan kieli valtion pääasialliseksi kieleksi.
Venäjän ortodoksinen kirkko saisi Telegraphin tietojen mukaan myös suunnitelmassa virallisen aseman miehitetyillä alueilla.
Aselevon ylläpitämiseksi Ukraina saisi lehden mukaan neuvotella turvallisuustakuista Yhdysvaltojen ja Euroopan maiden hallitusten kanssa.
Uuden rauhansuunnitelman rungon on tiettävästi laatinut Yhdysvaltain erityislähettiläs Steve Witkoff, joka on jo keskustellut siitä Venäjän lähettilään, maan valtiollisen sijoitusrahaston johtajan Kirill Dmitrijevin kanssa.
Venäjä hyödyntää Ukrainan heikkouksia
Kyiv Independentin lähteen mukaan Venäjä maksimoi vaatimuksensa vaistottuaan Ukrainan heikentyneen sodan etulinjassa. Aiemmissa vaatimuksissaan Venäjä oli keskittynyt lähinnä aluevaltauksiensa varmistamiseen.
Lisäksi Venäjä hyödyntää Zelenskyin lähipiiriin liittyvää korruptioskandaalia, lähde arvioi.
Samaan aikaan Venäjä on jatkanut Ukrainan moukaroimista. Keskiviikkona kerrottiin, että Ukrainan länsiosassa sijaitsevaan Ternopiliin tehdyssä iskussa kuoli ainakin 26 ihmistä, joiden joukossa oli kolme lasta. Torstaiaamuna parisataa pelastajaa etsi yhä yli 20 kateissa ollutta ihmistä raunioista.
Zelenskyi: Puolustusyhteistyö jatkuu
Zelenskyi yritti elvyttää rauhanneuvotteluja vaihtoehtoisia kanavia pitkin tapaamalla keskiviikkona Turkissa presidentti Recep Tayyip Erdoganin.
Witkoff sen sijaan jätti väliin tapaamisen Zelenskyin kanssa Turkissa, mitä pidettiin iskuna Ukrainan yrityksille saada Yhdysvallat painostamaan Venäjää lopettamaan hyökkäyksensä.
Turkissa vierailun jälkeen kirjoittamansa X-viestin perusteella Zelenskyi ei ainakaan heti suunnitellut antautumista Venäjän vaatimuksille.