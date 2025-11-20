Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin kanslian mukaan Zelenskyi on saanut luonnoksen rauhansuunnitelmasta Yhdysvalloilta.
Presidentin kanslian mukaan Zelenskyi aikoo puhua Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kanssa diplomaattisista mahdollisuuksista lähipäivien aikana. Asiasta uutisoi uutistoimisto Reuters.
Lausunnon mukaan Yhdysvallat ja Ukraina tulevat työstämään rauhansuunnitelman ehtoja.
Zelenskyin on määrä tavata Yhdysvalloista saapunut ministeri sekä maan puolustusviranomaisia tänään Kiovassa.