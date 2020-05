MTV Kiuruvedellä: Vanhainkodin tragedia iski koko pikkukaupunkiin – kauppareissulla oleva Leena kiteyttää paikallisten toiveen: "Sais mennä poes tämä"

Kiuruveden kylänraitti on hiljainen. Vaikka on keskipäivä, kaduilla ei ole paljon liikettä. Kaupan kupeelta nainen kävelee nopeasti kasvomaski naamallaan ruokakassi kädessään.

"He eivät voineet tietää"

Kiuruvesi on noussut yhdeksi vanhainkodeissa tapahtuneiden koronakuolemien esimerkiksi, sillä Kiuruvedellä sijaitsevassa Kallionsydämen hoivakodissa koronavirukseen on kuollut 26 asukkaasta 12 vanhusta. Hoivakodeissa tapahtuneita kuolemia on raportoitu eri puolilla Suomea.