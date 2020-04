Attendon toimitusjohtaja kertoo, kuinka hoivakotikuolemiin johtaneet koronatartunnat saivat alkunsa: "Kaikki tapahtui hyvin nopeasti"

– Hän oli tullessaan koronaoireeton ja meillä lyhytaikaisessa hoidossa. Kului sellainen nelisentoista vuorokautta, kunnes me saatiin terveydenhuollosta viestiä, että hän on koronapositiivinen, MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa vieraillut Attendon toimitusjohtaja Virpi Holmqvist kertoo.

– Tämä kaikki tapahtui hyvin nopeasti, koska siinä oli kuitenkin pitkä aika, että me ei tiedetty, että tällä asukkaalla on koronavirus. Hänellä ei ollut mitään siihen viittaavia oireita. Sen takia elimme sitä tavallista hoitokodin arkea. Siinä vaiheessa se pääsi leviämään, Holmqvist toteaa.

– Kyllä se on aivan selvä, että siellä on epäonnistuttu, Kiuru totesi tuolloin.

– Me aloitettiin maskien käyttö heti, kun oireita rupesi tulemaan. Ja painotan vielä, että me aloitimme kokoaikaisen käytön. Eli ei pelkästään hoivatilanteissa, joka tällä hetkellä esimerkiksi viranomaisten ohjeistus on, vaan me käytetään ihan koko sen työpäivän ajan. Koska tämä on paras tapa suojella sekä työntekijöitä että hauraita ikäihmisiä.