MTV Hakunilassa: Perhetragedia koskettaa koululaisia Vantaalla – "Tästä voi jäädä traumoja"

Hakunilan tulipalo on hyvin poikkeuksellinen: Viisi uhria viimeksi 14 vuotta sitten

– Tämä on tosi surullista, koska lapset eivät voineet elää elämää loppuun saakka ja heillä olisi ollut iso tulevaisuus edessä, yhden perheen lapsista tuntenut Destiny Bwana Tshamala sanoo MTV Uutisille.

Perhetragedia kosketti tuhansia lapsia ja nuoria

Vantaalla on kaikkiaan 44 peruskoulua, joissa on noin 25 000 oppilasta. Vantaalaisia päiväkoteja on puolestaan vajaa 100 ja niissä päivähoitoa saa yli 10 000 lasta.