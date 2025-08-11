Hollolan koulupalo: Poliisi kertoo, miksi se epäilee tekoa tahalliseksi

Poliisi käy parhaillaan läpi Hollolan koulupaloon liittyviä valvontakameratallenteita. Palopaikan jäähtyminen on mahdollistanut myös rikosteknisen tutkinnan aloittamisen.

Poliisi epäilee paloa tahallaan sytytetyksi.

– Epäily tahallisuudesta tulee poliisin saamista vihjeistä ja havainnoista rakennuksen välittömässä läheisyydessä sekä valvontakameratallenteista, kertoo MTV:lle tutkinnanjohtaja Jari Kiiskinen Hämeen poliisista.

Salpakankaan koulukeskukseen kuuluva Kankaan koulu syttyi palamaan sunnuntain vastaisena yönä viikonloppuna.

– Tutkijat ovat käyneet läpi valvontakameratallenteita koko eilisen päivän ja ovat jatkaneet tänään aineiston kahlaamista, Kiiskinen kertoo.

– Myös tekninen tutkinta on alkanut palopaikalla. Tähän saakka siellä on ollut jälkisammutus käynnissä ja liian kuumaa.

Ei nimettyjä epäiltyjä

Poliisin mukaan palon syttymisaikaan koulun lähistöllä oli ihmisiä, esimerkiksi nuorisoa. Tämä ilmenee muiden muassa valvontakameratallenteilta.

– Meillä ei ole tekoon nimettynä tällä hetkellä epäiltyä tai epäiltyjä. Mutta tutkintahan on vielä alkuvaiheissaan, Kiiskinen toteaa.

Poliisi ei ota kantaa siihen, epäileekö poliisi koulun sytyttämistä nuoria.

Koulurakennus tuhoutui palossa täysin.

– Vahingot ovat mittavat, sillä palossa tuhoutui useita satoja neliöitä. Tämän tarkemmin en osaa tässä vaiheessa vahingon mittaluokkaa arvioida, eikä se ole poliisilla nyt keskiössä, Kiiskinen sanoo.

– Tärkeintä on selvittää syttymissyy ja epäilty rikos.

Ihmisille ei vaaraa

Hämeen poliisi tutkii koulupaloa tällä hetkellä tuhotyönä. Tuhotyöstä rangaistus on vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta vankeutta.

Poliisi käy lopullisesta rikosnimikkeestä esitutkinnan edetessä neuvottelua syyttäjän kanssa.

Poliisin mukaan palo ei aiheuttanut vaaraa ihmisille muutoin kuin välillisesti.

– Pelastuslaitoshan antoi vaaratiedotteen ympäristöön leviävistä savukaasuista, suoraa vaaraa ihmisille ei tiettävästi aiheutunut.

Kaikki tiedot Hollolan Kankaan koulun palosta voi ilmoittaa poliisille sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.hame@poliisi.fi tai puhelimitse vihjenumeroon 0295 414 222.

