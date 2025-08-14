Kerrostalo syttyi palamaan Helsingissä – liekit levisivät talon kattorakenteisiin

Tulipalo levisi parvekkeen kautta kerrostalon kattorakenteisiin. Tulipalo on saatu sammutettua.

Helsingin Maunulassa syttyi torstain vastaisena yönä tulipalo, joka levisi ylimmän kerroksen asunnon parvekkeen kautta talon kattorakenteisiin.

Asiasta kertoi Helsingin pelastuslaitos. Ilmoitus onnettomuudesta tuli puoli kahden aikaan yöllä.

Kello kolmen jälkeen yöllä pelastuslaitos kertoi STT:lle, että tulipalo oli sammutettu ja jälkiraivaus oli käynnissä.

Tulipalosta ei aiheutunut henkilövahinkoja, ja asukkaat poistuivat huoneistosta omatoimisesti, päivystävä palomestari Sami Lappalainen kertoi STT:lle.

Hänen mukaansa myös muita asukkaita evakuoitiin kerrostalon samasta rapusta ja ainakin pahoin palossa tuhoutuneen huoneiston asukkaat tulevat tarvitsemaan tilapäismajoitusta.

Palon syttymissyystä ei ole tietoa.

