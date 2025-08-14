Bussi syttyi tuleen Tallinkilla – tämän takia laivan evakuointi avomerellä on vasta viimeinen keino

Tallink Megastar -laivan autokannella ollut linja-auto syttyi yöllä palamaan. Laivayhtiön viestintäjohtajan mukaan palon tarkkaa syttymissyytä ei vielä tiedetä.

Laiva oli juuri palon syttymishetkellä saapumassa Helsingin satamaan. Tallink Silja Oy:n viestintäjohtaja Marika Nöjd kertoo, että tilanteeseen olisi reagoitu samalla tavalla, vaikka palo olisi syttynyt avomerellä.

– Vastaavalla tavalla olisi toimittu, missä tahansa laiva olisi ollut. Laivan omat paloryhmät saivat palon jo hallintaan ennen kuin pelastuslaitokselta tultiin sitten auttamaan jälkisammutustöissä.

Nöjdin mukaan laivan evakuoiminen merellä ollessa olisi vasta "viimeinen keino".

Käytännössä laivalla pystyy turvallisesti olemaan, vaikka siellä syttyisi tulipalo, koska palot pystytään eristämään hyvinkin pitkäksi aikaa.

Autokannella olleessa linja-autossa syttyneen palon tarkkaa syytä ei ole vielä tiedossa. Se on Nöjdin mukaan selvityksessä.

Sähköautojen osalta tiukka linjaus

Sähköauton kohdalla tulipalon sammuttaminen on vaikeampaa, koska akku voi ylläpitää paloa pitkään ja vaatia pitkäaikaista jäähdytystä. Niiden kasvavan määrän vuoksi myös Tallinkilla on tehty uusi linjaus nimenomaan paloturvallisuutta ajatellen.

– Meillä ei kuljeteta rikkinäisiä sähköautoja ollenkaan, eli jos kyseessä on esimerkiksi kolaroitu sähköauto niin sellaista ei oteta kyytiin, Nöjd kertoo.

Viestintäjohtajan mukaan suuronnettomuus ei ollut tässä tapauksessa lähellä. Hänen mukaansa palo saatiin nopeasti kuriin.

– Totta kai palo laivalla on aina vakava asia ja turvallisuusriski, mutta tässä tapauksessa apu oli lähellä, Nöjd sanoo.