Kahta lasta epäillään Hollolan Kankaan koulun polttamisesta

Poliisi epäilee tuhotyöstä kahta henkilöä.

Poliisin esitutkinta Hollolan Kankaan koulun palosta on edistynyt.

Poliisi epäilee nyt kahta alle 15-vuotiasta päijäthämäläistä nuorta tuhotyöstä. Hämeen poliisilaitos kertoo asiasta tiedotteessa.

Molemmat nuoret kuulusteltiin poliisin mukaan keskiviikkona 13. elokuuta. Kuulusteluissa oli läsnä lasten huoltajia ja tuomioistuimen määräämä puolustaja sekä sosiaalitoimen edustaja.

Poliisi kertoo tarkastaneensa alueella olleiden kymmenien valvontakameroiden tallentamaa aineistoa osana esitutkintaa.

– Tulipalon syttymisalue on saatu erittäin todennäköisesti selvitettyä, tiedotteessa kerrotaan.

Poliisi jatkaa edelleen syttymissyyn selvittämistä teknisellä rikostutkinnalla ja kuulusteluilla.

Hämeen poliisi jatkaa esitutkintaa rikosnimikkeellä tuhotyö.

Salpakankaan koulukeskukseen kuuluva Kankaan koulu paloi viime sunnuntaina. Poliisi ei vielä pysty arvioimaan tulipalon aiheuttamien vahinkojen määrää.

Somevideoita jakaneille ongelmia

Sosiaalisessa mediassa on levinnyt videoita koulun palosta.

Poliisin mukaan kaikki palosta liikkuvat somevideot ovat kuitenkin rikokseen liitymättömien henkilöiden kuvaamia.

Poliisin mukaan osa videoilla esiintyneistä henkilöistä on soittanut hätäkeskukseen ja yrittänyt sammuttaa tulipaloa.

Osa somevideoita julkaisseista henkilöistä on ottanut yhteyttä poliisiin, koska he ja heidän sukulaisensa ovat joutuneet videoiden takia raskaiden syytösten kohteiksi.

Poliisin mukaan videoita kuvanneet ja julkaisseet ovat rikoksen todistajia.

– Syytökset rikollisesta toiminnasta voivat täyttää kunnianloukkauksen tunnusmerkistön, tapauksen tutkinnanjohtaja rikoskomisario Jari Kiiskinen muistuttaa.