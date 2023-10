Hakunilan tulipalo on hyvin poikkeuksellinen: Viisi uhria viimeksi 14 vuotta sitten

Onnettomuustutkintakeskuksen (Otkes) mukaan moniuhrisia tulipaloja tapahtuu Suomessa noin kerran vuodessa. Hakunilan palo on uhriluvultaan hyvin poikkeuksellinen.

Edellinen viisi uhria vaatinut tulipalo on vuodelta 2009. Otkesin johtava tutkija Kai Valonen korjasi tiedotustilaisuudessaan kertomaa tietoa, että edellinen palo olisi ollut vuodelta 2008.

– 2009 Naantalissa oli omakotitalopalo , jossa viisi nuorta kuoli. Siitä on 14 vuotta, kun on viimeksi tapahtunut viisiuhrinen palo, Valonen kertoo MTV Uutisille.

Noin 50 kuolee vuosittain tulipaloissa

Viime vuosina on sattunut pari monta uhria vaatinutta tulipaloa.

Otkes tutkii Hakunilan palon

– Uhrimäärä on niin suuri, että ilman muuta ajateltiin, että tästä tutkinta käynnistetään. Näin suuria tai pienempiäkään paloja ei saisi tapahtua. Haluamme tehdä kaikki tutkinnan keinoin, miten tällaiset voitaisiin jatkossa estää.

Valosella on yksi helppo ja halpa neuvo kansalaisille, miten tulipalon uhreja voitaisiin estää.

– Palovaroitin. Kun on kyse öisestä palosta, niin silloin varoitin on erityisen tärkeä, että paloon herättäisiin. Akuuttina vinkkinä: huolehtikaa siitä, että on palovaroittimia, mieluummin enemmän kuin vähemmän.