Metsä roihuaa Ylöjärvellä: "Palo ei ole hallinnassa"

Pelastuslaitos sammuttaa parhaillaan metsäpaloa Ylöjärvellä.
Pelastuslaitokselta kerrotaan, että palopaikka sijaitsee Ylöjärven Kurussa Nimetön-järven ja Kaakkolammin puolivälissä. Palon alkaessa paloalue oli noin 1,5 - 2 hehtaaria.
Paloaluetta sammutetaan parhaillaan pelastuslaitoksen 14 yksikön voimin. Pelastuslaitokselta kerrotaan, että palo ei toistaiseksi ole hallinnassa.
– Sammutustöitä hidastaa vaikeakulkuinen maasto ja ajoittainen kova tuuli, kertoo pelastuslaitos tiedotteessaan.
Maastossa sammutushenkilöstöllä on käytössään myös neljä mönkijää. Sammutustyöt kestävät palopaikalla vielä useita tunteja.
Palon syttymissyyksi epäillään toissapäiväistä rajua ukonilmaa, koska kyseisellä alueella oli runsaasti maasalamia. Palo on saanut alkunsa korkean kallion päältä ja tänään kova tuuli oli levittänyt kytevän kohteen palamaan.