Metsä roihuaa Ylöjärvellä: "Palo ei ole hallinnassa"

AOP pelastuslaitos tulipalo
All Over Press
Julkaistu 7 minuuttia sitten
Toimittajan kuva

Jari Heikkilä

jari.heikkila@mtv.fi

Pelastuslaitos sammuttaa parhaillaan metsäpaloa Ylöjärvellä.

Pelastuslaitokselta kerrotaan, että palopaikka sijaitsee Ylöjärven Kurussa Nimetön-järven ja Kaakkolammin puolivälissä. Palon alkaessa paloalue oli noin 1,5 - 2 hehtaaria.

Paloaluetta sammutetaan parhaillaan pelastuslaitoksen 14 yksikön voimin. Pelastuslaitokselta kerrotaan, että palo ei toistaiseksi ole hallinnassa. 

– Sammutustöitä hidastaa vaikeakulkuinen maasto ja ajoittainen kova tuuli, kertoo pelastuslaitos tiedotteessaan. 

Maastossa sammutushenkilöstöllä on käytössään myös neljä mönkijää. Sammutustyöt kestävät palopaikalla vielä useita tunteja. 

Palon syttymissyyksi epäillään toissapäiväistä rajua ukonilmaa, koska kyseisellä alueella oli runsaasti maasalamia. Palo on saanut alkunsa korkean kallion päältä ja tänään kova tuuli oli levittänyt kytevän kohteen palamaan.

Lisää aiheesta:

Maastopalot sammutetaan erikoisella menetelmällä InarissaKulotus riistäytyi käsistä ja nyt Keuruulla roihuaa suuri maastopaloKuva näyttää sankan savun Jämsässä: suuritöiset sammutustyöt jätteenkäsittely- ja murskausasemalla kestää iltaan asti Mikkelissä sammutetaan haastavaa metsäpaloa – paloalue toistakymmentä hehtaariaHeinolassa suuri metsäpalo – vaikeakulkuinen metsä hankaloittanut sammutustöitä700 metrin levyinen palorintama roihuaa turvesuolla Taipalsaarella – pelastuslaitos kehottaa sulkemaan ovet ja ikkunat
TulipalotMaastopalotPelastuslaitosYlöjärviKotimaa

Tuoreimmat aiheesta

Tulipalot