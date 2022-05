MPKK:n Kajanmaa: Venäläisten "tulijyrä-taktiikka" nakertaa ukrainalaisten puolustusta – tämä on sotatilanne nyt

– He (Ukraina) ovat saaneet koko ajan vahvistettua joukkojaan ja tällä hetkellä taistelutilanne mahdollistaa heille joukkojen koordinoidun käytön. He kykenevät siirtymään hyvin vaikeasta puolustustilanteesta koordinoituihin iskuihin venäläisiä vastaan.

Ukrainan joukoilla on meneillään suuri vastahyökkäys Harkovan edustalla. Tietojen mukaan venäläisjoukot olisivat räjäyttäneet kolme siltaa hidastaakseen Ukrainan vastahyökkäystä.

– Heillä on noin kahden prikaatin vahvuinen hyökkäys, jolla he työntävät venäläisiä pois Harkovasta ja ukrainalaisten oman ilmoituksen mukaan tavoitteena on saada venäläiset tykinkantaman ulkopuolelle, joka takaisi harkovalaisten turvallisuuden.