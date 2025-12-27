Nascar-ikoni Greg Biffle perheineen menehtyivät lento-onnettomuudessa viime viikolla. Yhteensä seitsemän uhria vaatineesta tragediasta on nyt tullut julki viimeinen nauhoite ennen onnettomuuden sattumista.

Lentokone oli noussut kentältä, mutta palannut pian takaisin. Laskeutuminen oli mennyt pieleen, mikä johti onnettomuuteen. Lentokone ehti olla ilmassa viitisen minuuttia, ennen kuin se kääntyi takaisin.

– Statesvillen liikenne, meillä on ongelmia joidenkin asioiden kanssa. Älkää siis lähtekö kiitoradalta numero kymmenen. Meillä on ongelmia moottorin kanssa. Yritämme kiertää takaisin ja laskeutua, nauhalla todettiin.

Viranomaiset eivät vielä perjantaihin mennessä tienneet, että kuka lensi konetta. Kolme mukana ollutta henkilöä olivat lisenssin suorittaneita lentäjiä.

– Teemme juuri nyt töitä, että saamme kaiken valmiiksi. Laskemme renkaamme alas. 257BW aloittaa viimeisen lähestymisen kohti kiitorataa numero 28, nauhalta kuului viimeisenä ennen onnettomuutta.

Tämän jälkeen seuraava nauhalla kuultava viesti on lentokentän viranomaisilta. Siinä todettiin, että lentokenttä on kiinni onnettomuuden takia.

Laskeutumassa ollut toinen yksityiskone yritti ottaa tämän jälkeen yhteyttä lentokentän henkilöstöön, mutta ei saanut vastausta.

55-vuotiaana menehtynyt Greg Biffle on valittu kautta aikojen 75 parhaan Nascar-kuljettajan joukkoon.

Voit kuunnella ääninauhan tästä linkistä.