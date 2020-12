HUSin koronapotilaista tehohoitoon joutuu nyt vähemmän ihmisiä kuin keväällä – väsymys, hengitysoireet ja kiputilat ovat tavallisia oireita vielä paranemisen jälkeen

– Syyt eivät ole ihan tarkkaan selvillä, mutta mahdollisesti potilaat ovat hivenen nuorempia ja parempikuntoisia, perussairauksia on vähemmän. Muitakin syitä voi olla taustalla, Mäkijärvi sanoi.

Husin sairaaloissa on hoidettu epidemian aikana yhteensä 1 080:tä koronaviruspotilasta.

64 prosenttia heistä on kotiutunut, 28 prosenttia on siirretty jatkohoitoon muihin hoitolaitoksiin ja neljä prosenttia on parhaillaan sairaalassa.