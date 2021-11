Moni ei halua pitkittyneen koronataudin diagnoosia stigman takia – "Taustalla on asenneongelma"

Long covidin oireita – Pitkittyneen koronataudin eli long covidin oirekirjo on laaja. – Oireista merkittävin on väsyvyys. Taudin saaneiden rasituksen sieto sekä kognitiivisesti että fyysisesti on vähentynyt.

"Tämä romahduttaa kunnon myös heillä, joilla on ollut erinomainen peruskunto ennen sairastumista."

– Tyypillinen oire on haju- ja makuaistin menetys ja väärät hajuaistimukset. – Lisäksi oireena voi olla autonomisen hermoston säätelyhäiriöitä, päänsärkyä, huimausta, tuntohäiriöitä ja kipuja – Kognitiiviset häiriöt ovat tavallisia, mutta onneksi yleensä melko lieviä. Oireisiin liittyy hitautta, jähmeyttä ja virhealttiutta.

Lähde: Risto O. Roine