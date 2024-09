Onko nenä tukossa, eikö ruoka tuoksu? Nenässäsi voi piileskellä polyyppi

Kaikki nämä ovat tavallisia nenäpolyyppien aiheuttamia oireita. Nenäpolyyppi on nenän limakalvon pullistuma.

– Ei sitä kasvaimeksi oikein voi luokitella. Se on limakalvoa, joka suurenee, paksunee ja tekee ikään kuin pullistuman, joka sitten roikkuu nenässä, korva- ja kurkkutautien erikoislääkäri ja dosentti Marie Lundberg kuvailee.

– Seulalokeroita on pitkin kallonpohjaa silmien välissä. Sieltä polyypit tulevat, eli ne roikkuvat nenäontelon katossa. Jos ne ovat ihan valtavia, kyllä ne tulevat ihan nenän etuosaankin saakka, mutta aika harvoin niin isoja näkee.

Koska nenäpolypoosi on tulehduksellinen limakalvotauti, se elelee kaikilla nenän limakalvoilla, myös poskionteloissa, otsaontelossa ja kitaontelossa. Muualle kehoon polyypit eivät kuitenkaan vaella; esimerkiksi nieluun niitä ei voi kasvaa. Toisinaan pitkä, varrellinen polyyppi voi tosin ylettyä nenänieluun.

" Emme tiedä mitään ulkoista tekijää, joka taudin laukaisisi"

Polyypit puhkeavat yleensä työikäisille. Nenäpolyyppi ei syrji, mutta osalla ihmisistä on suurempi riski niiden syntymiseen. Riskiä lisäävät esimerkiksi astma, allergiat ja kipulääkeyliherkkyys.

– Tiedämme, että nenäpolypoosi on tyypin 2 inflammatorinen tauti, joka liittyy eosinofiiliin, joka on siis valkosolu. Emme tiedä mitään ulkoista tekijää, joka taudin laukaisisi, Lundberg sanoo.

Nenäpolyyppeja on noin 2–4 prosentilla väestöstä. Kahdella kolmasosalla polyyppipotilaista on myös astma.

– Jos todetaan polyyppitauti, kannattaisi kyllä tutkia tuota astmaa, sitä usein on taustalla. Nämä voivat tulla eri järjestyksessäkin. Joillekin tulee astma ensin ja sitten kymmenen vuotta myöhemmin tulevat polyypit, tai toisinpäin.

Ilman välineitä polyyppeja ei näe – "Ne ovat sen verran taaempana ja ylempänä nenässä"

– Todella harvalla nenän polyyppitauti on sattumalöydös ilman mitään oireita. Polyyppeja ei kuitenkaan itse oikein näe, ne ovat sen verran taaempana ja ylempänä nenässä, Lundberg sanoo.

Toisinaan polyypit ovat niin suuria, että normaalielämä hankaloituu. Hankalassa taudissa nenä on jatkuvasti sekä tukkoinen että limainen. Ihminen herää öisin flunssamaiseen oloon, jolloin unen laatu on mitä on.