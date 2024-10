Tuleeko käsivartesi kipeäksi rokotuksen jälkeen? Tässä syy

Kahdeksan keinoa ehkäistä rokotuskipua Joskus käsivarsi voi tulla niin kipeäksi, että se haittaa jo elämää. Jos tietää olevansa herkkä tässä suhteessa, arkuutta on mahdollista yrittää ehkäistä muutamalla keinolla. Valitse sopiva käsi: Rokote kannattaa ottaa siihen käteen, jota käyttää vähemmän, eli vasempaan käteen jos on oikeakätinen, ja oikeaan, jos vasen käsin on vahvempi. Jos kipu haittaa nukkumista ja on tottunut nukkumaan yleensä vasemmalla kyljellä, rokotteen voi ottaa oikeaan käteen ja päinvastoin.

Rentouta pistettävä käsivarsi: Rokotetta annettaessa käsivarsi, johon neula pistetään, kannattaa pyrkiä rentouttamaan, koska lihasten jännittäminen voi lisätä kipua.

Paina jäällä: Influenssarokotuksen jälkeen pistoskohtaa voi rauhoittaa painamalla sitä jäällä. Joidenkin mielestä lämpö rauhoittaa paremmin, koska se rentouttaa lihasta.

Venyttele: Kipua voi turruttaa venyttelemällä tai liikuttamalla ja pyörittelemällä kättä niin paljon kuin mahdollista. Käden pitäminen liikkeessä voi lisätä verenkiertoa ja vähentää jäykkyyttä.

Vältä kovaa liikuntaa: Rasittavaa nostelua tai muuta rankkaa liikuntaa, kuten juoksua tai voimaharjoittelua, kannattaa välttää noin vuorokausi rokotuksen jälkeen. Keholle on hyvä antaa aikaa levätä ja palautua. Kevyttä venyttelyä tai joogaa voi harrastaa.

Juo riittävästi: Ennen rokotusta ja sen jälkeen kannattaa juoda runsaasti nesteitä. Nestetasapainon säilyttäminen auttaa kehoa reagoimaan paremmin rokotteeseen.

Ota lääkettä: Reseptivapaiden kipulääkkeiden, kuten parasetamolin, aspiriinin tai ibuprofeenin, ottaminen tuntia tai kahta ennen influenssarokotusta tai heti sen jälkeen voi auttaa torjumaan kipeän käsivarren tunnetta ja vähentämään turvotusta. Ennen rokotusta kannattaa lääkkeiden ottamista kuitenkin välttää, koska ne voivat vaikuttaa rokotteen tehoon.

Ajoita oikein: Monet varaavat influenssarokotuksen perjantaiksi tai lauantaiksi. Toiveena on, että maanantaihin mennessä ollaan jo kunnossa.