Husin apulaisylilääkäri varoittaa jopa nelosepidemiasta

Voiko kaikki taudit saada samalla kertaa?

Siispä tautien kiertäessä vanhat hyvät keinot on syytä ottaa taas käyttöön: sairaana tulisi jäädä kotiin ja hyvällä käsihygienialla voi osaltaan vähentää riskiä sairastua.

– Kun on sairas, tulee jäädä kotiin. Se on sääntö numero yksi. Kummatkin, sekä influenssa sekä korona, tarttuvat ennen kuin on kunnolla oireinen. Tulisi jäädä heti ensioireista kotiin eikä lähteä ihmisten ilmoille. Yhtä lailla lapsia ei tulisi silloin laittaa kouluun tai päiväkotiin.