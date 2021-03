Monet nuoret ovat opiskelleet jo vuoden etänä – purkautuvatko väsymys ja pahoinvointi ensi syksynä?

– On selvää, että nuoret pärjäävät aluksi tässä tilanteessa, mutta koulu on nuorelle paljon muutakin, kuin opiskelua. Sosiaaliset suhteet ovat niin tärkeitä, että on aivan selvää, että tilanne vaikuttaa hyvinvointiin, kun on erossa kavereista, Vatka kommentoi Uutisaamun haastattelussa.