Nuorisobarometrissä mittaushistorian voimakkain lasku – erityisesti tyttöjen henkinen hyvinvointi on laskenut

Kyselyyn vastanneilta 1 001 nuorelta kysyttiin, kuinka tyytyväisiä he ovat olleet elämäänsä kaiken kaikkiaan viimeisen puolen vuoden aikana. Vastaukset annettiin kouluarvosanoilla, 4–10.

15–25-vuotiaiden tyytyväisyys elämään on laskenut 0,5 kouluarvosanan verran korona-ajan ensimmäisen puolen vuoden aikana, ja se on nyt 8,0. Nuorisobarometrissä on mitattu tyytyväisyyttä elämään vuodesta 1997, eikä se ole kertaakaan ollut näin matalalla tasolla.